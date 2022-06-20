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MÜSİAD, AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerini tecrübe paylaşımı ile destekleyecek

İHA

MÜSİAD, AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerini tecrübe paylaşımı ile destekleyecek

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 106. Genel İdare Kurulu, "Yeşil Dönüşüm Ekonomisi" teması ile MÜSİAD Konya ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
MÜSİAD 106. GİK çerçevesinde Başkanlar Toplantısı, Yurtiçi Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Komisyonu, Bütçe ve Mali İşler Komisyonu, Karzı Hasen Sandığı, Planlama, Eğitim ve Kültür Komisyonu ile Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu ve MÜSİAD Ticaret Ofisi Komisyonu toplantıları ile mini ticaret fuarı ve iş geliştirme toplantıları düzenlendi.
106. Genel İdare Kurulu Toplantısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımları ve Genel Başkan Mahmut Asmalı’nın başkanlığında gerçekleşti. MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Başkan Yardımcıları Ahmet Yurtlu, Mehmet Akif Çöl ve Yönetim Kurulu Üyesi Faris Çolak katılım sağladılar.
Gündemdeki ekonomik gelişmeler, yeşil dönüşüm ve enerji stratejileri, yatırım ve üretim faaliyetleri ile sektörel birçok konu MÜSİAD 106. Genel İdare Kurulu çerçevesinde düzenlenen toplantılarda geniş çaplı olarak değerlendirildi. 106. Genel İdare Kurulu sonrası MÜSİAD tarafından yayımlanan sonuç bildirisinde, enflasyonla mücadele adımlarına dikkat çekilirken, ihracat odaklı yatırım, üretim ve istihdam stratejisinin devam edeceği, iklim ve yenilenebilir enerji çalışmalarının hız kazanacağı vurgulandı.
MÜSİAD 106. Genel İdare Kurulu sonuç bildirisinde şu maddelere yer verildi:
“Salgın sonrası dönemde ekonomik büyümeyi sürdüren ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde istikrarlı bir grafik ortaya koymayı sürdürmüştür. Bölgesel çatışmaların küresel ölçekli etkileri geçici bir kriz ortamı oluştursa da sağlam temeller üzerinde yükselen Türk ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatacağına inanıyoruz. Türkiye, bölgesel ve küresel ticaret yolları üzerindeki konumu ile güvenli bir ticaret limanı olma özelliğini korumaktadır. Milletine sevdalı iş insanları olarak bizler, ülkemizin güçlü potansiyeline yürekten inanıyoruz. Bu nedenle, Yatırım Yılı ilan ettiğimiz 2022 senesinde, ihracat odaklı yatırım, üretim ve istihdam stratejimizi daha güçlü sürdürme hedefindeyiz. Bununla birlikte, sanayide kapasite kullanım oranlarının dolduğu dikkate alınarak yatırım ve üretim alanlarının arttırılması, ülkemizin her yerinde yeni sanayi arsalarının üretilmesi gerektiğine inanıyor, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu eksende gelen taleplere daha çözüm odaklı yaklaşımını bekliyoruz. 19 Aralık 2021 Tarihinde “Fark Et” sloganıyla düzenlemiş olduğumuz Vizyoner’21 Zirvesinde açıklamış olduğumuz MÜSİAD İklim Manifestosunda değinmiş olduğumuz stratejik başlıklar doğrultusunda, iklim değişikliklerine karşı ülkemiz tarafından atılan adımların yansımalarını icra edilen bilgilendirme toplantıları ile ele almayı sürdürecek, sanayide yeşil dönüşüm ve dolaylı olarak alternatif enerji kaynaklarının üretimi ve geliştirilmesinde öncü rol oynamaya devam edecek ve dünyada yüzde 30’a varan küresel gıda israfının azaltılması için MÜSİAD değerlerinden hareketle devlet politikalarının oluşturulmasını destekleyeceğiz. 20 Mayıs 2022 Tarihinde düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Enerji Zirvesinde açıklamış olduğumuz MÜSİAD Enerji Stratejisi Belgesinde de söylemiş olduğumuz üzere; İktisadi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan MÜSİAD, geleneksel enerji kaynaklarının kullanımını azaltmayı, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını yaygınlaştırmayı, bu sayede enerji verimliliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede yerli, verimli ve teknoloji odaklı enerji üretimi ve tüketimi, Türkiye’nin enerji sanayisinin inşa edilmesi ve enerjide bağımsız, güvenilir kuşak yol Türkiye perspektifini oluşturulması hedefindeyiz. MÜSİAD olarak, gelişen dünya ticari ekosistemine uygun ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına elverişli yeni sanayi bölgelerinin geliştirilmesi, öz tüketim modeli ile enerji üretiminin teşvik edilerek maliyetlerin düşürülmesi ve sanayicilerin ani kur hareketlerinden dolayı gelir kaybının önüne geçilerek bu alanlarda politikalar geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ticari diplomasi faaliyetlerimiz çerçevesinde güçlü iş birliklerinin oluşturulması için yurt içi ve yurt dışı olduğumuz heyet buluşmalarının sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi, bu çerçevede dünyanın farklı noktalarındaki ortaklarımızla yakın çalışma içerisinde Anadolu'daki iş insanlarımıza ARGE ve ÜRGE faaliyetlerinde karşılıklı tecrübe paylaşımı sağlamayı hedefliyoruz. Bu çerçevede kurulan MÜSİAD Ticaret Ofisi, iş insanlarımızın en büyük destekçisi olacaktır. Anadolu emek demektir, berekettir, üretimin merkezidir. Ülkemizin verimli topraklarında milli tarım stratejisinin daha güçlü bir şekilde uygulanabilmesi, bu alanda geleceğin çiftçilerinin yetişeceği eğitim alanlarının oluşturulması noktasında talebimizi yineliyor, Anadolu'yu bölgesel üretimin kalesi haline getirecek tarımsal girişimleri destekliyoruz. Bölgesel ve küresel ticaretin odağındaki Türkiye, 2023 hedefleri doğrultusunda şekillenen lojistik yatırımlar ile gelecek nesiller için stratejik fırsatlar barındırıyor. Ticaretin güvenli limanı olan ülkemiz, Avrupa, Asya ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesine yakınlığı ile jeostratejik konumunu güçlendirmektedir. Bu çerçevede lojistik yatırımların önemine dikkat çekiyor, ihracatın sürat kazanacağı bölgelerde, yatırım ve kalkınma stratejilerinin yeniden şekillendirilmesini teşvik ediyoruz.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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