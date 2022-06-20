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Kayserispor’da Çağdaş Atan’la imzalar atıldı Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: “Biz oyunumuza ve oyuncularımıza güveniyoruz” Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: “Çağdaş hocamla bu sezon ayakta kalacak ve güzel maçlar oynayacağız” “Sponsorluk ile ilgili iddialarda gelir ve gider hesaplarımız açık ve nettir”

İHA

Kayserispor’da Çağdaş Atan’la imzalar atıldı Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: “Biz oyunumuza ve oyuncularımıza güveniyoruz” Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: “Çağdaş hocamla bu sezon ayakta kalacak ve güzel maçlar oynayacağız” “Sponsorluk ile ilgili iddialarda gelir ve gider hesaplarımız açık ve nettir”

Kayserispor Kulübü ile Çağdaş Atan arasında imzalar atıldı. İmza töreninde konuşan Teknik Direktör Çağdaş Atan, “Biz oyunumuza ve oyuncularımıza güveniyoruz” dedi.
Kadir Has Stadyumu’nda yapılan imza törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Çağdaş Atan ve protokol üyeleri katıldı.
Pandemi ve ardından ekonomik krizlerin yaşandığını söyleyen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Pandemi sürecinde sadece Kayserispor’da değil hem ülkemizde hem de dünyada spor sektörü, gerek gelirlerin azalmasından gerekse de taraftar yokluğundan, dünyadaki krizlerin yayın gelirlerine yansımasından dolayı sektörümüz derin yaralar aldı. Biz her ne kadar hem geçmişi toparlayıp, hem günceli sürdürüp hem de geleceği inşa etmeye çalıştıkça bu kriz git gide günümüzde de oldu. Pandemi ayrı bir krizdi, pandemi sonrası hem dünya hem de ülkemizde ekonomik açıdan bütün sektörleri etkileyen yeni bir kriz dönemi başladı. Haliyle kulübümüzü her ne kadar borçsuz ya da sürdürülebilir hayatını devam ettirebilir kulüp haline getirmeye çaba gösterdikçe, dış etkenlerle ya da iç etkenlerle sorunlarla boğuşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz sezon hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda yarıştık. Kupaya verdiğimiz önemle ligde ikinci yarıda biraz geriye düştük ve sonucunda Türkiye Kupası finalini oynadık. Şehrimiz adına 14 yıl sonra finale kadar yükselmek, bunu kulübümüz ve şehrimize bu heyecanı yaşatmak bizim için bir gururdu. Gönül isterdi ki o kupayı da buraya getirelim, sevincimizi çok daha farklı sevinçlerle bitirelim ve Avrupa’ya gidelim fakat final maçlarında atmosfer farklı oluyor. Çok yaklaşmışken son 5 dakikada kupayı elimize alıp tekrar yerine bıraktık. Elbette sportif başarı hedefimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ama bir taraftan da bunun uğruna kulübün geleceğini yok etmek istemiyoruz” dedi.

"İnşallah güzel oyunlar ortaya koyarız"
Başkan Gözbaşı, Çağdaş Atan’la bu sezon daha güzel oyun oynamak istediklerini söyleyerek, “Çağdaş hocamla bir araya geldik. O bizim takım hakkında ne düşündüğünü söyledi. Bütün bu krizlerde iyi olan tek şey Allah’tan, kurulu bir kadromuz var. Kendisi bize hali hazırda olan kadromuzla ilgili düşüncelerini anlattı. Çok da güzel bir sunum yaptı çünkü epeyce bir hocayla görüştüm. Ben de kulübümüzün durumunu açık yüreklilikle söyledim. Kendisi de zaten bunu bilerek ve görerek söyledi ve hatta bu senenin sloganını da ‘Hayallerimiz bütçelerden büyük’ diyerek hepimizin gönlünü fethetti. İnşallah hocamla bu sezon önce ayakta kalma, hayatta kalma daha sonra da yine güzel maçlar, güzel oyunlar ortaya koyarız. Hocama tekrar başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Hayallerimiz bütçelerden büyük"
Oyunlarına ve oyuncularına güvendiklerini söyleyen Kayserispor’un yeni Teknik Direktörü Çağdaş Atan da, “Şu an kendimi çok şanslı hissettiğimi söylemek istiyorum. Hepinizi burada görmek benim için ne kadar önemli bir kulübe geldiğimin ispatı. Ayrıca bu zor dönemde başkanımızın anlattığı gibi etkilenen Kayserispor’un çok yoğun bir desteğin arkasında olduğunu görüyorum şu an. Biz sunumumuzu yaptık. Oyunumuzu, hayallerimizi anlattık ve ‘Hayallerimiz bütçelerden büyük’ derken de biz her zaman futbolda oyunun gücüne inandık. Oyunun, oyuncuların değerini, kulübün marka değerini arttıracağına inanıyoruz. Çok yüksek rakamlı oyunculardan ziyade, belli bir sistemin içinde elimizdeki mevcut kadroyla da hatta değerlerini arttırarak ayrıca akademiyle beraber çalışarak. Burada çok ciddi bir oluşum var. Kulüplerimiz artık sadece satın alarak yaşayamazlar. Satmamız gerekiyor bunu ticarete dönüştürmemiz gerekiyor. Bunlar futbolun gereklilikleri. Biz yıl sonuna rahat bir şekilde gemiyi yanaştırmak istiyoruz. Kendimize olan inancımız tam. Oyunculara olan inancımız tam. Biz çok çalışarak, iyi bir oyun ortaya koyarak hem oyuncularımızın market değerini arttıracağız hem de kulübümüzü rekabetçi yapıdan uzaklaştırmadan ligde rahat bir konunda seyretmesini sağlayacağız. Bizim amacımız bu” dedi.

“Vekillerimizin ne demek istediğini hiç anlamadım”
Diğer yandan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’in, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık tarafından Kayserispor ve sponsorları ile ilgili iddialarını sorması üzerine cevap veren Berna Gözbaşı, “Ben vekillerimizin ne demek istediklerini hiç anlamadım. Bizim kulübümüz ve sponsorlarımız arasındaki tek ilişki yapılan sponsorluk faaliyetleri ilişkisidir. Bunun da anlaşması ve sözleşmesi her şeyi net ve açıktır. Onların gönderdiği ve bizim de gelen hesabımız bellidir. Bizim hesabımızdan da nereye aktarıldığı çok net bellidir. Ben de kendilerinden bu konuya açıklık getirmelerini soruyorum. İnsanları böyle şaibe altında bırakmak uygun olmamış. Defalarca denetlenen bir kurumun bir şeyi varsa çıkar zaten. Gelen para ve giden para açık ve nettir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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