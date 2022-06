Baki Ertekin: “Türkiye’de bir Ali Koç’tur, bir Berna Gözbaşı’dır” Erciyes Anadolu Holding CEO'su Baki Ertekin: “Köstek olmasınlar, gerçekten çok zor” Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Bu şehrin ufkunu karartmaya kimsenin hakkı yok”

Kayserispor’un yeni Teknik Direktörü Çağdaş Atan’ın imza törenine katılan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın Kayserispor ve sponsorları hakkındaki iddialarına ilişkin, "Türkiye’de bir Ali Koç’tur, bir Berna Gözbaşı’dır. Bu kadını kırmaya, üzmeye, moralini bozmaya, motivasyonunu azalmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Köstek olmasınlar” dedi.

Kayserispor'un daha önceden anlaşma sağladığı Teknik Direktör Çağdaş Atan ile resmi imzalar atıldı. İmza törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Haldun Taşan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Çağdaş Atan kulüp yöneticileri ve protokol üyeleri katıldı.

Berna Gözbaşı’nın Kayseri’nin gururu olduğunu söyleyen Vali Gökmen Çiçek, Kayserispor’a kendi maaşından da katkıda bulunmak istediğini ifade etti. Vali Çiçek, “Futbola yakın olmasını seven birisiyim. Futbol sadece bir futbol değildir diye bir deyim var. Gerçekten futbolu sadece bir futbol olarak, sadece top peşinde koşan insanlar olarak değerlendiriyorsanız, yardım etmeyi, destek olmayı başka şey sayarsınız. Ancak futbolu farklı siyasi görüşten olan insanların Kayserispor gol attığında birbirlerine sarılabilecekleri tek platform olarak görüyorsanız, bir birine tamamen zıt görüşlerin gol attığımız da veya gol yediğimizde beraber sevinci ve üzüntüyü yaşadığımız an olarak görüyorsanız olaya başka bir şekilde bakarsınız. İnanın futbol şehrin bürokratlarını da birleştirir, şehrin siyasetçilerini birleştirir, iş adamlarını birleştirir ve futbolla ilgiliyseniz o şehir ile gurur duymanızı sağlar. Berna Başkan sadece Kayserispor’un başkanı değil. Türk futbolunun ona ihtiyacı var. Getirdiği değer açısından önemli bir örnek oldu. Gittiği yerlerde kendisine gösterilen ilgiyi görme şansımda oldu. Bu aslında Kayseri’nin bir gurudur. Açık yüreklilikle söylüyorum; Berna Gözbaşı Kayseri’nin gururudur, onurudur ve bizim çok önemli bir değerimizdir. Kayseri İl Valisi olarak başkanımızın her türlü destek ve yanında olacağımı buradan belirtmek istiyorum. Ben Kayseri’ye dışardan geldim. Bende kazandığı paranın bereketli olduğuna inanan bir adamım o nedenle Kayserispor’a kendi maaşımdan da katkıda bulunmak istiyorum” dedi.



“Bu şehrin ufkunu karartmaya kimsenin hakkı yok”

Milletvekilleri Dursun Ataş ve Çetin Arık'ın iddiaları hakkında açıklama yapan Memduh Büyükkılıç, eleştirmenin kolay olduğunu önemli olanın destek olmak olduğunu söyleyerek, “Eleştirmek kolay, bol keseden atmak kolay ama katkı sağlamaya gelince kimseyi göremiyoruz. O açıdan takımlarımızı, şehrimizi koruma adına konuşurken, herkes daha dikkatli konuşursa herhalde yerinde olur. Ben Berna Başkanımızı tebrik ediyorum. Bugüne kadar fedakarca yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da teşekkür ediyorum. Belki bunaldı, daraldı, belki hakikaten zorda kaldı ama hiçbir zaman başarılı bir iş kadına yakışacak bir anlayış içerisinde bırakıp kaçmadı. O açıdan kendisine sağ olsun diyorum. Allah helalinden daha çok versin. Çünkü kazandıklarını sosyal sorumluluk içerisinde bu şehrin bir markası olan Kayserispor'umuz ile paylaşmaktan hiçbir zaman çekinmedi. Böyle fedakarlık yapan insanlara söylenecek tek söz teşekkür etmek ve ‘iyi ki var’ demek. Erciyes Anadolu Holding de şehrimizin ne zaman sosyal sorumluluk konularında başı sıkışsa sponsorluk anlaşmalarıyla yasal çerçevede kendi kurum ve kuruluşlarından yetkilerini alarak destek oluyorlar. Bu anlamda da kendisine teşekkür ediyorum. Bence rastgele orada burada konuşmak yerine bir nezaket göstererek gelip, ‘şu konularla ilgili bizi bilgilendirir misiniz?’ diye yaklaşmak herhalde daha doğru olur diye buradan paylaşmak istiyorum. Bütün bunlara rağmen elinde bir bilgi ya da belge varsa ilgili mercilere iletip daha sonra da gereğini takip etmesi yine doğru olur. Bu şehrin ufkunu karartmaya kimsenin hakkı yok” diye konuştu.



Ertekin: "Türkiye’de bir Ali Koç’tur, bir Berna Gözbaşı’dır"

İmza töreninin ardından konuşma yapan Alpaslan Baki Ertekin, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın Kayserispor ve sponsorları hakkındaki iddialara yanıt verdi. Konuşurken söylemlere dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Ertekin, “Bu ortamda birileri bu kulübe destek oluyorsa şehrin siyesi kişilerinin de en azından bir teşekkür etmesi beklenir. Sorucevap kısmında cümleyi size okudum. Bu cümleden ne anlamalı? Kim üstüne almalı? Niye böyle bir cümle kullanmaya ihtiyaç duyuluyor? Kendileri bugün burada neden yok? Kayserispor adına söylenecek bir sözü varsa keşke bu mikrofon bana değil kendilerine uzatılsaydı ve keşke kullanmış olduğu cümleyle ne demek istediklerini açıklasalardı. Köstek olmasınlar, gerçekten çok zor. Bizler için sponsor olmak zor. Sponsor olabilmek için kulüpleri ikna edebilmek zor. Şimdi düşünecek olursak, Berna Başkan bir sponsorla imza aşamasına geldiğinde artık adamların vazgeçebilmesi için önlerinde çok sağlam bir nedenleri var. Diyecekler ki ‘Alparslan Bey’in başına gelen yarın da benim başıma gelecek.’ Yani şehirdeki seçilmiş milletvekili kulübe yardım edildi diye ‘imalı bir ilişki var’ diyecek. ‘Ben şirketimi neden böyle bir töhmetin altına sokayım’ diyecek. Konuşurken çok dikkatli konuşmak lazım. Günün sonunda biz ne kadar profesyonelce yönetiliyorsak Kayserispor futbol kulübü de o kadar profesyonelce yönetiliyor. Aslında benim sitemim söylenenleri görmediyseniz, görün haberiniz olsun ve buna bir tepki gösterin demekti. Maksat hasıl oldu. Türkiye’de bir Ali Koç’tur, bir Berna Gözbaşı’dır. Bu kadını kırmaya, üzmeye, moralini bozmaya, motivasyonunu azalmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Hem cebinden para vereceksin hem 3 milyon Euro bağış yapacaksın hem 100 milyonun üzerinde alacaklı olacaksın hem de üstüne bir dünya laf işiteceksin. Ondan sonra biri çıkacak, ‘Aranızda alengirli bir şey mi var.’ Bunlar yapılmasın doğru değil” ifadelerini kullandı.

