Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı alt geçidinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan 6 otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zincirleme olarak çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların da olduğu toplam 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulanmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-06-20 22:48:24



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