Çağdaş Atan’ın ekibi belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çağdaş Atan’ın ekibi belli oldu

İHA

Çağdaş Atan’ın ekibi belli oldu

Kayserispor’un yeni Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın ekibi belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Çağdan Atan dönemi başladı. Sarı kırmızılı kulüp ile 1 yıllık sözleşme imzalayan 42 yaşındaki teknik adamın ekibinde 7 isim var. Çağdaş Atan'ın 6 antrenörünün yanı sıra Kayserispor kulübünün analiz antrenörlerinden Serhan Erturhan da, Çağdaş Atan'ın yardımcıları arasında yer alacak.
Çağdaş Atan’ın ekibinde şu isimler yer aldı:
Mustafa Keçeli: Yardımcı Antrenör
Hasan Fırat: Yardımcı Antrenör
Murat Özkütükçü: Yardımcı Antrenör
Altay Dağdelen: Kaleci Antrenörü
Emre Demirci: Atletik Performans Antrenörü
Serhan Erturhan: Analizci
Ufuk Özbey: Analizci

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talasgücü Belediyespor orta sahaya takviye yaptı
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor orta sahaya takviye yaptı
Kayseri'de uyuşturucu imalatı yapılan eve operasyon
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu imalatı yapılan eve operasyon
Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 ...
Kayseri’de 6 araç alt geçitte birbirine girdi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri’de 6 araç alt geçitte birbirine girdi: 4 ...
10 katlı apartmanın çatısında çıkan yangını itfaiye söndürdü
YEREL HABERLER 10 katlı apartmanın çatısında çıkan yangını itfaiye ...
Baki Ertekin: “Türkiye’de bir Ali Koç’tur, bir Berna Gözbaşı’dır” Erciyes Anadolu Holding CEO'su Baki Ertekin: “Köstek olmasınlar, gerçekten çok zor” Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Bu şehrin ufkunu karartmaya kimsenin hakkı yok”
YEREL HABERLER Baki Ertekin: “Türkiye’de bir Ali Koç’tur, bir Berna ...
Güven Timleri dolandırıcılara geçit vermiyor
YEREL HABERLER Güven Timleri dolandırıcılara geçit vermiyor
Kayserispor’da Çağdaş Atan’la imzalar atıldı Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: “Biz oyunumuza ve oyuncularımıza güveniyoruz” Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: “Çağdaş hocamla bu sezon ayakta kalacak ve güzel maçlar oynayacağız” “Sponsorluk ile ilgili iddialarda gelir ve gider hesaplarımız açık ve nettir”
YEREL HABERLER Kayserispor’da Çağdaş Atan’la imzalar ...
Kayserispor'da Çağdaş Atan dönemi başladı
YEREL HABERLER Kayserispor'da Çağdaş Atan dönemi başladı
Erciyes Anadolu Holding'den 20,8 milyar ciro Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin: "Enerji şirketimizin değerini 1 milyar dolar artırdık" "Türkiye'ye verdiğimiz sözü tutacağız" "Bizim gibi yüzde 400 üzerinde büyüyen holding yok" "Bedir ve Gözbaşı iddiaları anlatmalı"
YEREL HABERLER Erciyes Anadolu Holding'den 20,8 milyar ciro Erciyes ...
MÜSİAD, AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerini tecrübe paylaşımı ile destekleyecek
YEREL HABERLER MÜSİAD, AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerini tecrübe ...
Çağrı Can Tanrıbilir, Talasgücü Belediyespor'da
YEREL HABERLER Çağrı Can Tanrıbilir, Talasgücü Belediyespor'da
Kayseri Şeker’den ‘Turhal Şeker Fabrikası’ açıklaması
YEREL HABERLER Kayseri Şeker’den ‘Turhal Şeker Fabrikası’ açıklaması
Başkan Büyükkılıç: “Kayseri sağlık altyapısı ile önemli bir merkez”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Kayseri sağlık altyapısı ile ...
Kovalama sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ve tarihi sikke çıktı
YEREL HABERLER Kovalama sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ve tarihi ...
Melikgazi, spor dalında yaza hızlı giriş yaptı
YEREL HABERLER Melikgazi, spor dalında yaza hızlı giriş yaptı
Başkan Büyükkılıç’tan ERÜ Tıp Fakültesi Başhekimine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan ERÜ Tıp Fakültesi Başhekimine ...
Kuyumcuyu bıçakla yaralayıp, bilezik çalan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Kuyumcuyu bıçakla yaralayıp, bilezik çalan sanığa ...
Başkan Büyükkılıç'tan Kızılay'a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan Kızılay'a ziyaret
Büyükşehir Belediyesi 6’ncı Hikâye Yarışması’nın kazananları belli oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi 6’ncı Hikâye Yarışması’nın ...
17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a hastanede karne sürprizi
YEREL HABERLER 17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a hastanede ...
Eski sanayi esnafından, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür
YEREL HABERLER Eski sanayi esnafından, Başkan Çolakbayrakdar’a ...
Ali Dağı'nda Antep fıstığı yetişecek Kayseri'de menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşısı yapıldı
YEREL HABERLER Ali Dağı'nda Antep fıstığı yetişecek Kayseri'de ...
Hastanede karne heyecanı ‘Karnemi istiyorum’ dedi, İl Milli Eğitim Müdürü karnesini odasına kadar götürdü
YEREL HABERLER Hastanede karne heyecanı ‘Karnemi istiyorum’ dedi, İl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.