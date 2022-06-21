Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ortaklığında “II. Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi” düzenlendi.

Kayseri Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrenin açılış programına Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Kayseri Üniversitesi Mimarlık, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Okan Karahan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiha Akçaözoğlu ile akademisyenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan kongrenin açılış konuşmalarında Kayseri Üniversitesi Mimarlık, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Okan Karahan, 200’ü aşkın bilim insanının sanat ve tasarım alanındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için çevrimiçi ortamda bir araya gelmesi nedeniyle bu etkinliği son derece anlamlı bulduklarını söyledi. Prof. Dr. Karahan, “Sanat ve tasarım odaklı 30 alt başlık ile başlayan kongremiz, bu alanla ilgili tüm disiplinlerden başvuru aldı. Kongremizde sunulmak üzere kabul edilen bildiri sayısı 200’ün üzerindedir. Beş farklı ülke ve toplamda 80 farklı üniversiteden katılımcıların kongremize ilgi göstermesi bizleri çok mutlu etti” dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise konuşmasında şunları söyledi:

“Sizlere geçen yılki kongremizi kısaca anlatmak istiyorum. ART&DESIGN'ın ilk toplantısı 2122 Haziran 2021 tarihlerinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Pandemi dönemi olmasına ve ortaklığımızın ilk girişimi olmasına rağmen kongre çok verimli geçti ve geniş bir katılım oldu. Geçen senenin bazı istatistiklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen sene kongreye sunulmak üzere kabul edilen bildiri sayısı 222 olurken, kongremize 3 farklı ülke ve 77 üniversiteden gelen katılımcılar yoğun ilgi göstermişti. Kongreye ek olarak dijital sergi düzenlenmişti. Güzel sanatların 9 farklı dalından 179 eser sergi için seçildi. 41 oturum ve 1 sürdürülebilir moda konulu panel olmak üzere toplam 4 eşzamanlı oturum gerçekleştirildi. Açılış ve kapanış konuşmaları için seçkin davetli konuşmacıyı Türkçe ve İngilizce dillerinde konuşma yapmak üzere davet ettik. Geçen yılki kongre sonrası katılımcılardan aldığımız geri bildirimlere göre bu yıl da aynı motivasyonu ve teşviki gördük. Sanat bir yandan tutku, estetik ve gözlemdir, öte yandan hayat hepimiz için harika bir tasarımla başlar ve sanatla devam eder. Seçkin tasarımcı Robert Peters'ın dediği gibi ‘Tasarım kültür oluşturur. Kültür değerleri şekillendirir. Değerler geleceğe yön verir’ Bu nedenle sanat ve tasarım sadece geçmişi anlamamızda değil, geleceğimizde de çok önemlidir. Bu fikir ışığında, ulusal ve uluslararası tüm konuk ve katılımcıları bu kongreye ve geleceğimize katkılarından dolayı kutluyorum. Bu kongre, deneyim, bilgi ve uzmanlık paylaşımı için çok sayıda disiplinli bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Sanat ve tasarım ile ilgili tüm konular güncel gelişmeleri, sorunları, çözümleri ve gelecekteki yenilikler bu kongrede tartışılacaktır. Konuşmamı bitirirken, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya, tüm düzenleme kurulu üyelerine ve kongre sekreterine emekleri için teşekkür ederim. Sizleri en kısa zamanda tekrar ağırlamak dileğiyle, umarım önümüzdeki yıllarda tekrar yüz yüze görüşürüz. Hepinize verimli bir kongre diliyorum.”

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da konuşmasında, “Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültelerinin koordinasyonu ve ortaklığında bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi’ açılış programına hoş geldiniz. Bu tür toplantıları bilim insanlarının hem akademik hem de sosyal olarak birbirleriyle etkileşim kurmaları için faydalı olduğu gibi, çalışmalarını sunma, bilgi ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı adına da önemli buluyoruz. Sanattan tasarıma farklı disiplinlerle etkileşime katkıda bulunan bu etkinlik, işbirliği ve paylaşım için örnek teşkil etmektedir” dedi.

Konuşmasında sanat ve tasarım kavramlarının önemine de değinen Rektör Karamustafa, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanat tutkuyu, sevgiyi, bağlılığı ve sabrı estetik süzgecinden geçirerek yansıtmanın bir aracıdır. Tasarım ise kendine özgü iş süreçleri, yöntemleri, teknolojileri, söylemleri ve ilişkileri ile bir uzmanlık alanıdır. Bu nedenle, bize göre sanat ve tasarım, hem bilimsel yaşamda hem de hayatımızdaki pratik uygulamalarda tıp, mühendislik ve temel bilimler kadar gereklidir. Ayrıca sanat ve tasarımın toplumlarda ekonomik ve sosyal alanlarda paralel gelişmeler gösterdiğini hepimiz bilmekteyiz. Bu nedenle üniversitelerimizin her alanında sanata ve tasarıma daha fazla önem vermemiz gerekmektedir. Hem küresel hem de yerel ölçekte sanat, tüm farklı disiplinlerle birlikte bireyleri içine düştükleri olumsuz toplumsal ikilemlerden uzaklaştırmakta, monotonluklarından bir mola vererek rahatlamalarını sağlamakta ve en önemlisi bireyler ve toplumlardaki olumsuzlukları olumluya çevirmektedir. Öte yandan bir kavram olarak tasarım, insan zekâsının ve hayal gücünün somut bir ürün veya sisteme dönüşmesinin güçlü bir ifadesi olmasının yanı sıra, modern toplumun önemli bir kültürel unsuru ve küresel ekonomide etkili bir inovasyon aracıdır. Üzerinde yaşadığımız bereketli topraklar, Anadolu, sanat üretimi için çok önemli olan farklı kültürleri ve medeniyetleri içinde barındıran bir klasör gibidir. Göbeklitepe, Hitit İmparatorluğu, Lidya, Frigya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemlerinden beri zamanın ruhu, birikmiş kültür, medeniyet ve sanat burada gururla yaşamıştır. Bu coğrafyaya ait olmalarına rağmen maalesef çalınan ve bugün dünyanın müzelerini dolduran tarihimizin ya da kimliğimizin simgesi olan eserlerimize bakın. Sadece bu bile medeniyetimizin, sanat mirasımızın ne kadar geniş ve derin olduğunu ve bu mirası yeniden üreterek dünyayı şaşırtacak sanat eserleri üretme potansiyelimizi göstermeye yetecektir. Bunu yaparken bilim adamlarının öncelikle kendi geçmişlerine, kültürlerine ve medeniyetlerine ait unsurları özümsemeleri ve benimsemeleri gerekmektedir. Bununla yetinmemeli, evrenseli kucaklayan ve dünyadaki gelişmeleri takip etmekten asla vazgeçmeyen bir anlayışla hareket etmelidirler. Şairin “kökü mazide olan atiyiz.” dediği gibi, yerli ve milli olmadan uluslararası olmanın mümkün olmadığını unutmamalıyız. Yerli olmayan eser evrensel dünyada kendisine yer bulamaz. Konuşmamı bitirirken, kongrenin tüm sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın konuşmasının ardından da ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, “Mimarlık, Tasarım ve Sanat Arasındaki Sınırlara Yeni Bir Bakış” konulu çevrimiçi sunum yaptı.

Plaket takdiminin ardından ise kongrenin açılış programı sona erdi.

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