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'Karpuzu üçgen bir dilim olarak günde 1 defadan fazla yemeyin" 

DHA

'Karpuzu üçgen bir dilim olarak günde 1 defadan fazla yemeyin" 


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de, Beslenme ve Diyet Uzmanı Rabia Özaslan, yaz aylarında meyve tüketimine değinerek, "Karpuzu porsiyon olarak belirtecek olursak bir üçgen dilimi şeklinde tüketmek gerekiyor ve günde bir seferden fazla tüketilmemeli. Kavun da şekerli olduğundan ince bir yay şekilde kesilerek tüketilmeli" dedi.Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Rabia Özaslan, yaz döneminde beslenmeyle ilgili önerilerde bulundu. Yaz döneminde özellikle yaz meyveleri başta olmak üzere dondurmaların da tüketildiğini belirten Özaslan, "Her mevsimde olduğu gibi yaz aylarında da beslenme çeşitlilik ve farklılık göstermeye başlıyor. Serinletici ve tatlı olması nedeniyle sık tüketilen meyve ve dondurmanın miktarına dikkat edilmezse kilo alabiliyoruz ya da dengesiz beslenme sonucunda vücut dengesini bozabiliyoruz" diye konuştu.'DONDURMA KALSİYUMDAN ZENGİN VE BESLEYECİ'Dondurma ve meyvelerin yaz aylarında serinlemek için ilk akla gelen yiyecekler olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Özaslan, "Dondurma en çok tüketilen besinler arasında ama unutmayalım ki nihayetinde bir tatlıdır. Dondurma, pakete girmiş ürünlerden değil de daha çok külahta ya da tabakta tercih edilmeli. Açık dondurmalar tüketelim ama dondurma kolay bozulabilen veya süt ürünü olduğu için enfeksiyonu kolay yayabilen besinler arasındadır. O nedenle aldığımız yere dikkat edelim" diye konuştu. Yaz günlerinde tercih edilecek tatlılar arasında dondurmanın en başta geldiğini belirten Diyetisyen Özaslan, "Dondurma bir süt ürünü olduğu için kalsiyum açısından zengin bir besindir. Ancak tatlı özelliği olduğu için de sık tüketime uygun değildir. Onun için dondurma yemeyi abartmadan, haftada 1 ya da 2 kez tüketebilirsiniz" ifadelerini kullandı.'KAVUN VE KARPUZ AVANTAJLI MEYVELERDEN'Yaz meyvelerine de değinen Özaslan, şöyle konuştu:"Yaz ayı karpuz ve kavun ile kendini göstermeye başlıyor. Karpuz ve kavun en çok tüketilen besinler arasındadır. Bunlar da şeker oranı yüksek besinlerdir. Aynı zamanda su oranı da yüksek olduğu için avantajlı meyveler arasına giriyor. Karpuzu porsiyon olarak belirtecek olursak bir üçgen dilimi şeklinde olması gerekiyor ve günde bir seferden fazla tüketilmemeli. Kavun da aynı şekilde hem suludur hem de şeker oranı çok yüksek olduğu için sınırlı tüketilmesi gereken meyveler arasındadır. Kavun da ince bir yay şeklinde bir porsiyon olarak tüketilmelidir."'GÜNDE 3 PORSİYON RENKLİ MEYVE'Diyetisyen Özaslan, gün içinde renkli 3 porsiyon meyve tüketmenin faydasını vurgulayarak, "Meyve ve sebzeleri çok çeşitli tüketmemiz gerekiyor. Bunları çeşitli tüketmek bizim sağlığımızı olumlu etkiliyor. Gün içinde renkli toplam 3 porsiyon meyve tüketmeye gayret edelim. Sebzeleri de aynı şekilde çeşitlendirerek araya serpiştirelim. Meyvelerin porsiyon ölçüsüne dikkat ederek, tek tip meyve yemekten kaçınarak dengeli şekilde tüketmeliyiz" dedi.'GÜNDE 3 LİTREYE VARAN SU İÇİLMELİ'Yaz döneminde bol su içilmesini öneren Özaslan, şöyle konuştu:"Kesinlikle gün içinde 3 litreye varan su içmeli. Yaz aylarında 'su sevmiyorum' diyenler oluyor. Asitli içecekler ve meyve suları ile su ihtiyacını karşılayanlar oluyor. Ancak bu yanlış. Suyun yerini hiç bir içecek tutamaz. Su tüketimini artırmak için kişi seviyorsa günde en fazla 1 şişe olmak üzere doğal kaynaktan elde edilen mineralli sular içilebilir. Sade suyu ise salatalık, elma kabukları ve limon kabukları ile tatlandırarak içmesi daha zevkli hale getirilebilir. Ancak ister sade ister meyve ve çeşitli bitkilerle tatlandırılmış olsun, günde 3 litre su tüketmek gerekiyor."Diyetisyen Özaslan günde 3 öğün beslenmenin öneminin altını çizerek şu tavsiyelerde bulundu:"3 öğün beslenmeli. Aralara da özellikle kuru meyveleri serpiştirmeliyiz. Bir öğünümüzde mutlaka bir süt ürünü bulunmalı. Sebze ve meyvelerden bir porsiyon, et, tavuk, balık ve kuru baklagil dediğimiz protein ürünü yer almalıdır." (DHA)   DHA-Sağlık Türkiye-Kayseri
2022-06-21 12:29:03

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