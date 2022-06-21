Kazım Yücel: “Belediyelerin Argıncık ile ilgili düşüncesi hiç olmadı” Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel: “Argıncık, Kayseri’de hakkını alamamış bir mahalle”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazım Yücel: “Belediyelerin Argıncık ile ilgili düşüncesi hiç olmadı” Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel: “Argıncık, Kayseri’de hakkını alamamış bir mahalle”

İHA

Kazım Yücel: “Belediyelerin Argıncık ile ilgili düşüncesi hiç olmadı” Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel: “Argıncık, Kayseri’de hakkını alamamış bir mahalle”

Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Belediyelerin Argıncık ile ilgili düşüncesi hiç olmadı” dedi.
Argıncık Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Kazım Yücel, Argıncık’ın Kayseri’de hakkını almamış bir mahalle olduğunu söyleyerek, “Argıncık Mahallesi’nde yaptığımız görüşmeler sonucunda artık öyle bir korkuya kapılmışlar ve üzerlerinde öyle bir baskı hissediyorlar ki gecekondu da yaşıyorlar ama bunu çıkıp söylemeye korkuyorlar. Biz de diyoruz ki bize oy verirken zaten bunun mesajını verdiniz. Yani bize bunu kısmen tevdi ettiniz. Biz de Kocasinan belediyesinde bulunan belediye meclis üyeleri ve grup başkanımızla birlikte bunu ifade ediyoruz. Sadece Argıncık mı? hayır. Buna benzer çok müstesna yerlerimiz var. Şehre mesafesi insanı utandırır, yürüme mesafesinde. Bu mahalle ve benzeri yerlerde bir 60 yıl geriye dönüyorum. 59 yaşındayım, 45 yaşındaki halimi hatırlıyorum. Yokluklar içinde olan bir ailenin evladıyım, ablamın eteğini giyerek top oynadığımı, bisiklet sürdüğümü hatırlıyorum. Geri döndüğümde sadece etek giymeyen çocukların yine o sokaklarda, park olmayan yerlerde hala bu şehrin bu yaklaşık mesafesinde üzülerek söylüyorum ki Kayseri’de hakkını almamış mahalle mensuplarıyla bir arada olmadığımı görüyorum” dedi.
Yücel, Argıncık’ın sıkışmış bir bölgede kaldığını ve yolun karşısında inşa edilen bir yapının Argıncık’tan çok daha pahalı fiyatlara satıldığını söyleyerek, “Bir tarafı tren yolu bir tarafı şehirlerarası yolun arasına sıkışmış, iki tarafta da büyüme şansı kalmamış, yalnız 1970’lere indiğinizde 30 bin nüfuslu Argıncık’tan bahsediyoruz. 2019 nüfusu 10 bin 900 ve 2020 nüfusu 10 bin 600. Yani hala 300 kişi de olsa bir göç veriyor. Bu halkın bu mahallede oturmasını gerektiren ne var? Yolun diğer tarafına geçiyorsunuz 500 metreye ev yapmış kişi ile yolun karşısında 500 metreye ev yapmış kişinin arasındaki uçurumu ben size anlatmayayım. Birisi milyarlık birisi de bugün müteahhit tarafından alınmayan, yapılaşmasına müsaade edilmeyen bir yer. Sayın muhtarıma söz vermiştim. Argıncık Mezarlığı ile ilgili ben gereğini yapacağım demiştim. Verdiğim sözün takipçisiyim, önerge verdik ve bakımı yapılacak diye cevap geldi. Biz bakımından bahsetmiyoruz ki. Argıncık Mahallesi’nin mezarlığının ele alınıp tamamıyla Kayseri’nin içindeki bir mezarlığa yakışır hale dönüşmesini istiyoruz. Çünkü bu belediyeden aldığınız yerin mezarlığını siz büyükşehire devrettiniz ve buraları parayla vatandaşa sattınız. Aldığınız parayla herhalde makam araçlarınıza benzin almayı hesap etmediniz. Ya da başka giderlerinizi karşılamayı düşünmemeniz lazım. Bu mahalle halkının mezarlığını elden geçirmeniz gerekli” ifadelerini kullandı.
“Belediye başkanlarının Argıncık’la ilgili değişim planı olmadı”
Belediye başkanlarının hayatlarında Argıncık ile ilgili değişim planlarının hiç olmadığını söyleyen Yücel, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Eğer bu mahalle kentsel dönüşüm için fırsat diye belirtilen ve böyle bir fırsat 1999 yılındaki depremden sonra Türkiye gerçeği olarak bakanlığa devredildi ve belediyelere yetki verildiyse Argıncık burada dönüşüme ilk talip olan yer olmalı. Fakat burada dönüşüm olacaksa eski halin yeri Argıncık’ın arazisinin içi ve eğer bir belediye bunu satacak kadar bir gayrimenkulü kendi malı görüyorsa, bu fırsatı kaçırmamalıydı. Orada satmış olduğu parsellerin her birine burada küçük ölçekli de olsa, 2+1 de olsa, 100 metrekare brüt de olsa konutlar yapabilirdi ve Argıncık’ın belki de 4’de 1’ini oraya tahliye edebilirdi. Bu tahliyeyi yapmak ve buradaki yoğunluğu azaltmak buranın kalitesini yavaş yavaş yukarı taşıyacak projeleri hayata geçirme fırsatı verecekti. Fakat sayın belediye başkanlarının hayatlarında Argıncık’la ilgili bir değişim asla olmadı, olmayacak da. Çünkü Argıncık halkı onlar için böylesine geri kalmış bir yer olmakla aslında bir oy deposu. İstediği oyu fazlasıyla aldığı yere belediye başkanları neden hizmet etsin. Yapılan hizmetlerin yeterli olduğunu düşünüyorlar belediye başkanlarımız. Başka yerlere bakın, oyun parkları, sosyal alanlar, istediğiniz kalite var. Bu şehrimizin her tarafında olmalı. En azından Argıncık Kayseri’ye 4.7 kilometrede. Yani yürünebilecek bir yerde. Burada arazide bir boşluk olsa, imar yoğunluklarında belediye kendilerine kalabilecek bir alan belirlemiş olsa, bu mutlaka değişim olur. Burası Kayseri’nin çok da kıymetli bir yeri olacak ve burada yapılacak binaların 2 adım ötenizdeki Zümrüt Mahallesi’ndeki binalardan bir farkı olmayacak. Orada 3 milyona daire alıyorsunuz burada aynı metrekare edecek bir yeri 1 milyona almıyorsunuz. Bu Argıncık’ın kaderi olmamalı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Karpuzu üçgen bir dilim olarak günde 1 defadan fazla yemeyin" 
YEREL HABERLER 'Karpuzu üçgen bir dilim olarak günde 1 defadan fazla ...
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’tan Kale ve Müze ziyareti
YEREL HABERLER Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’tan Kale ve Müze ...
KAYÜ’de “II. Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi” düzenlendi
YEREL HABERLER KAYÜ’de “II. Uluslararası Sanat ve Tasarım ...
Başkan Özdoğan: “Araç filomuz genişliyor, hizmet kalitemiz artıyor.”
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: “Araç filomuz genişliyor, hizmet kalitemiz artıyor. ...
Kazada sıkışan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kazada sıkışan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı
Dondurma yerken bunlara dikkat edin
YEREL HABERLER Dondurma yerken bunlara dikkat edin
Hedef Erciyes’in 2. sayısı çıktı
YEREL HABERLER Hedef Erciyes’in 2. sayısı çıktı
Raylı sistem hattı üzerinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Raylı sistem hattı üzerinde çalışmalar sürüyor
Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Cuma Uluçay Talasspor: 0 - Sungur FK: 4
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Cuma Uluçay ...
Tomarza ilçe stadı ve spor salonu tamamlandı
YEREL HABERLER Tomarza ilçe stadı ve spor salonu tamamlandı
Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Kocasinan Yemlihaspor: 0 - Makfit: 3
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Kocasinan ...
Talasgücü Belediyesspor 2 transfer yaptı
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyesspor 2 transfer yaptı
Kayserispor taraftarından bildiri Kapalı Kale Taraftar Grubu: "Asıl olan sadece Kayserispor'dur"
YEREL HABERLER Kayserispor taraftarından bildiri Kapalı Kale ...
Çağdaş Atan’ın ekibi belli oldu
YEREL HABERLER Çağdaş Atan’ın ekibi belli oldu
Kayserispor 190 milyon TL harcayabilecek
YEREL HABERLER Kayserispor 190 milyon TL harcayabilecek
Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Anayurt Finalspor: 3 - Belsinspor: 2
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Anayurt Finalspor: 3 ...
Talasgücü Belediyespor orta sahaya takviye yaptı
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor orta sahaya takviye yaptı
Kayseri'de uyuşturucu imalatı yapılan eve operasyon
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu imalatı yapılan eve operasyon
Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 ...
Kayseri’de 6 araç alt geçitte birbirine girdi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri’de 6 araç alt geçitte birbirine girdi: 4 ...
10 katlı apartmanın çatısında çıkan yangını itfaiye söndürdü
YEREL HABERLER 10 katlı apartmanın çatısında çıkan yangını itfaiye ...
Baki Ertekin: “Türkiye’de bir Ali Koç’tur, bir Berna Gözbaşı’dır” Erciyes Anadolu Holding CEO'su Baki Ertekin: “Köstek olmasınlar, gerçekten çok zor” Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Bu şehrin ufkunu karartmaya kimsenin hakkı yok”
YEREL HABERLER Baki Ertekin: “Türkiye’de bir Ali Koç’tur, bir Berna ...
Güven Timleri dolandırıcılara geçit vermiyor
YEREL HABERLER Güven Timleri dolandırıcılara geçit vermiyor
Kayserispor’da Çağdaş Atan’la imzalar atıldı Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: “Biz oyunumuza ve oyuncularımıza güveniyoruz” Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: “Çağdaş hocamla bu sezon ayakta kalacak ve güzel maçlar oynayacağız” “Sponsorluk ile ilgili iddialarda gelir ve gider hesaplarımız açık ve nettir”
YEREL HABERLER Kayserispor’da Çağdaş Atan’la imzalar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.