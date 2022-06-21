Melikgazi’de Havacılık ve Uzay Lisesi için çalışmalar başlıyor

Melikgazi Belediyesi, Kayseri’de hem havacılık sektörünü canlandırılacak hem de sektöre kalifiye eleman yetiştirecek olan Havacılık ve Uzay Lisesi için çalışmalara başladı. Yapılacak okulda ulusal ve uluslararası havacılık standartları bilen, teorik, teknik ve uygulama bilgisine sahip öğrenciler yetiştirecek.

Eğitim alanında heyecan verici bir müjdeyi daha paylaşan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Erciyes Üniversitesinde daha önceden Sivil Havacılık Meslek Yüksek Okulu olan okulumuz şimdi sivil havacılık ve uzay ile ilgili bir fakülteye dönüşmüştü. Burada dekanımız ve hocalarımızın da desteği ile Kayseri'ye Millet Bahçesi’nin yanında yeni bir Havacılık ve Uzay Lisesi kazandırıyoruz. Bu lise imalat ağırlıklı, gençlerimizin istihdamına yönelik güzel bir proje. Özellikle son yıllarda havacılık alanında İHA'lar ve SİHA’lar ile ilgili büyük gelişmeler oldu. Belediye olarak bu sene TEKNOFEST'e 1 milyon TL’nin üzerinde 33 projeye destek veriyoruz. Görüyoruz ki gerçekten gençler, üretim, havacılık konusunda farklı konularda çalışma yapabiliyorlar. Kabiliyetleri var. Bu çerçevede açacağımız Havacılık ve Uzay Lisesi ile birlikte hem bu fakültemize öğrenci yetiştirmiş olacağız, hem de gençlerin istihdamı sağlanacak. Okulun yapımıyla birlikte sektörün kalifiye eleman sorunu çözülecek” dedi.

Projenin Kayseri'nin tayyare fabrikası ile birlikte başlayan havacılık geçmişine büyük bir katkı sunacağını düşünen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İnşallah bir iki ay içerisinde projeyi tamamlayıp ihaleye çıkacağız. Bu sene temelini atmayı hedefliyoruz. Kayseri'nin göz bebeği bir lise olacak. Hayırlı olsun inşallah” diye belirtti.

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