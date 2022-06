Kocasinan Spor Kulübü ile engeller aşılıyor

Kocasinan Belediyesi, özel çocukların (Down, otizm, mental) sosyalleşmesi ve hayata daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla Spor Kulübü bünyesinde tüm branşlarda spor bölümleri açıyor. Kocasinan Spor Kulübü branşlarında sporcu olmak isteyenlerin Barbaros Spor Kulübü binasına başvurmalarının yeterli olacağı kaydedildi.

Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını söyledi. Başarılı sporcularla Kayseri’nin sportif alanda söz sahibi olmasına büyük katkı sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Özellikle gençlerimizin hayatlarına dokunan projelere imza atıyoruz. Spor da bunlardan bir tanesidir. Birçok spor branşında olduğu gibi amatör sporun merkezi Kocasinan’dır. Hem kulüplerin hem de spor tesisleri ve sahaların bölgemizde bulunması dolayısıyla Kocasinan Bölgesi sporun merkezi konumundadır. Ayrıca Kocasinan Spor Kulübü’nün başarıları şehrimiz adına gurur vericidir. İnşallah branşlarımızı artırarak başarı çıtasını daha üst seviyelere taşıyacağız. Bu konuda Kocasinan Belediyesi olarak üstümüze düşen görevi ziyadesiyle yerine getirmek için hassasiyet gösteriyoruz. Her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu noktada özel çocuklarımızı, Kocasinan Spor Kulübü’ne bekliyoruz. Özellikle Spor Kulübü’nde özel çocuklarımızın sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarma konusunda da onlara önderlik ediyoruz. Hizmetlerimizle özel çocuklarımız, büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şey yok. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan sporcu olmak isteyenler Barbaros Spor Kulübü binasına başvurmaları veya Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takım Kocasinan Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı’dan 0(352) 337 69 41 ve Kocasinan Belediyesi Spor İşleri Antrenörü Sedat Bulut’dan 0(352) 222 70 00 / 2574 numaralı telefonlardan da ayrıntılı bilgi alabilecek.

