Kocasinan’dan Uğurevler’e değer katan kentsel dönüşüm

Vizyon projelerini bir bir hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın Kentsel Dönüşüm Projeleri’nden biri olan Uğurevler Mahallesi’ne kazandırdığı 24 derslikli ilkokul ve 4 derslikli Anaokulu ’nun çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Aile Sağlık Merkezi, parklar ve yolların yanı sıra bölgeye sosyal donatıları da bir bir kazandırmaya devam eden Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle birlikte her mahallenin daha çağdaş normlarda yaşam alanına kavuşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin hepsini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Uğurevler Mahalle’mizde dönüşümle birlikte hem imarsız eski binaların yenilenmesi devam ederken bir yandan da çevre düzenlemesi, alt ve üst yapı ile yol çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Özellikle dönüşüm çalışmaları çerçevesinde bölgemize kazandırdığımız okulun çalışmaları tamamlandı ve çevre düzenlemesi devam ediyor. Kentsel dönüşümün bizim için ana teması; sosyal bir dönüşümdür. Dönüşümle birlikte her zaman dile getirdiğim gibi sosyal dönüşümü ve sosyal değişimi harekete geçirdiğimizi ifade ediyorum. Bu doğrultuda bu bölge dönüşümle yeni bir çehreye kavuşacak ve yeni bir Kocasinan ve yeni bir Uğurevler Mahallesi olacak. Bu sosyal dönüşümü sağlayabilmek için bütün sosyal donatılarıyla birlikte hemşehrilerimizin huzur içerisinde yaşayacağı bir Kocasinan’ı el birliğiyle inşa etmek için çalışıyoruz. Tüm gayretimiz, Kocasinan'ı daha da güzelleştirerek, değer katmaktır” ifadelerine yer verdi.

Dönüşümle birlikte Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyeti ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Biz, şehrimizi ve vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu şehre sevdalı ve bu milleti seven ekip ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.