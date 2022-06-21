KAYMEK sergisini açan Başkan Büyükkılıç’a sürpriz hediye

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK tarafından hazırlanan "Yazıdan Ruha Ulaşan Hat, Hüsni Hat" isimli serginin açılışını yaptı. Başkan Büyükkılıç’a sergide Babalar Günü’ne özel hazırlanan tablo hediye edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), hayat boyu öğrenme anlayışı ile unutulmaya yüz tutmuş sanatları canlandırmak, bireylerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, şehrine ve ülkesine fayda sağlayacak eğitimli insan ihtiyacına cevap vermek gibi amaçlarla hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen "Yazıdan Ruha Ulaşan Hat, Hüsni Hat" isimli serginin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Talas Belediyesi Başkanvekili Ragıp Dost, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı. Sergi açışında konuşan Başkan Büyükkılıç, KAYMEK’in yüz akı olduğunu vurgulayarak, “Amacımız yapılan bu güzel çalışmaları halkımız ile paylaşmak, onların zevkine sunmak ve kültürel çalışmalardaki başarısına başarı katmaktır. Emeği geçen hocalarımıza ve kıymetli öğrencilerine özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten KAYMEK bizim her alanda yüz akımız. Çalışmaları ile gönüllerde yer ediyor. Sağ olsunlar, var olsunlar diyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile birlikte "Yazıdan Ruha Ulaşan Hat, Hüsni Hat" isimli serginin açılışı yapılırken, Başkan Büyükkılıç sergiyi ilgiyle gezerek, sergi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

KAYMEK Yönetim Kurulu Başkanı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Başkan Büyükkılıç’a Babalar Günü’ne özel hazırlanmış bir tablo hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.