"Evim şirketleri denetleniyor mu?" Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: "Hem Tüketicinin parasını yıllarca kullanıp, hem de ciddi miktarda organizasyon bedeli alarak kar ediyorlar"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin yaptığı açıklamada; ev alma hayaliyle evim şirketlerine üye olan vatandaşların mağdur edildiğini ifade ederek, "Bütün tüketicilere çağrımız yapılan sözleşmeler size teslim edilmediği sürece, orada cayma ile ilgili bilgiler bulunmadığı sürece cayma hakkınız 14 gün değildir. Tüketiciler Birliği'ne Türkiye'nin 81 ilinden ulaşabilirsiniz. Organizasyon bedeli de dahil hepsini geri alır, sözleşmeyi iptal ettiririz" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 100 binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayaliyle evim şirketlerine üye olduklarını ancak mağduriyetler yaşadıklarını belirttiği açıklamasında; "Bir zamanlar aileler aralarında gün yaparlardı. Her hafta ya da her ay günün sebebi ne ise onu takdim ederlerdi, bir organizasyon yapıyorlardı. Sonra hayatımıza evim şirketleri girdi ve dediler ki; 'Bu organizasyonu biz sizin adınıza yaparız, hiç zahmet etmeyin. Biraz da organizasyon bedeli alırız sizden' dediler. Hayatımıza girdiler. Şuanda 100 binlerce insan bu sisteme üye ve oraya paralar ödüyorlar. Kanun çıkmadan önce evim şirketleri tüketiciye biraz şirin gözükmeye çalışıyor, bir güven tesis etmeye çalışıyorlardı. Fakat bir kanun çıktı yakın bir zamanda. Bu kanun, bu şirketleri adeta bankalaştırdı, müthiş bir güç verdi. Bu gücü alan evim şirketleri şuanda hiç kimseyi takmıyor. Tabi bu arada mağduriyetler yaşanıyor. O kadar güzel sistem kurulmuş ki; bir organizasyon var 50 bin liraya kadar bedel alınıyor. Sonra yıllarca insanlardan kampanyalar yapılarak paralar toplanıyor, sonra o paralar TL üzerinden insanlara geri veriliyor. Burada bir iddia var; kampanya var çekiliş yapılıyor 'çekilişte kim çıkmışsa o alıyor bedeli' diyorlar. 60, 90, 100 kişilik kampanyalar var. Diyelim ki ben 60 kişiliğe üye oldum, benden başka 59 kişi daha var. '59 kişiyi bize söyleyin' dediğimizde 'Hayır, söyleyemeyiz' diyorlar. 'Niye' diye sorduğumuzda kişisel verilerin korunması kanunu var. Ama ben diyorum ki o 59 kişi yok. Buraları kim denetliyor? Veya çekiliş yapılıyor ya, 100 binlerce insan bu şirketlere üye. Bu çekilişlerde hiçbir Allah'ın kuluna 1. ay çıkmaz mı? Hep 24, 28, 30, 40. O çekilişleri kim denetliyor? Çekilişteki kişilerin gerçek olup olmadığına bakılıyor mu? O kişiler acaba bütün kampanyalarda var mı? Şuanda bu kanun gücünü arkasına alan şirketler, kimseyi takmaz oldu. Tüketiciye ödediği bedeli geri verip organizasyon bedelini alıp yıllarca kullanarak kar ediyorlar. Tüketicilere cayma hakkı bildirimi yapılmıyor. '14 gün içerisinde caymazsan hakkını kaybedersin' diyerek yalan söyleniyor. Hiçbir sözleşme de usulüne uygun yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

Mağduriyet yaşayan vatandaşların Tüketiciler Birliği'ne başvurmalarını da isteyen Başkan Şahin; "Bütün tüketicilere çağrımız yapılan sözleşmeler size teslim edilmediği sürece, orada cayma ile ilgili bilgiler bulunmadığı sürece cayma hakkınız 14 gün değildir. Tüketiciler Birliği'ne Türkiye'nin 81 ilinden ulaşabilirsiniz. Organizasyon bedeli de dahil hepsini geri alır, sözleşmeyi iptal ettiririz. Diyelim ki bütün şartlar tamamiyle uygun, tüketici vazgeçti ve bir bedel kesilecek. O bedel de kaldığı ay kadardır. Yetkililere sesleniyoruz, kanunda bir takım değişiklikler yapılacaksa mutlaka halkın içinden olan bizlere sorun" şeklinde konuştu.

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