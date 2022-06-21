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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erenköy Mahallesi’nde alt yapı bitti, üst yapı çalışmaları devam ediyor

İHA

Erenköy Mahallesi’nde alt yapı bitti, üst yapı çalışmaları devam ediyor

Erenköy Mahallesi’nde eski elektrik direklerini yerin altına alan Melikgazi Belediyesi, su ve kanalizasyon hatlarını yenileyerek, asfaltlama çalışmasına başlıyor.
Melikgazi'mizde altyapısı tamamlanan yollarda hemen asfaltlama işine geçtiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Karadere Cadde'mizde eski elektrik direkleri yer altına alındı, su ve kanalizasyon hatları yenilendi, şimdi sıra asfaltlama çalışmasında. İlçemizin tüm mahallelerinde yol ve kaldırım yapmak için çalışıyoruz. Eski direklerin yerine yeni elektrik direkleri dikildi. Karadere Caddesi en çok kullanılan caddelerden bir tanesi. Cenabı Allah kaza bela vermesin. Ara sokaklarla beraber yaklaşık 2 kilometrelik bir hat. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ulaşımı güvenli, kaliteli ve akıcı hale getirmek, trafiği rahatlatmak için yeni yollar yapmaya devam edeceğiz. Yeni yolumuz ilçemize hayırlı olsun” dedi.

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