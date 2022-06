Evinden tahliye edilen kooperatif mağdurları yardım istiyor

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kooperatiften ev alan konut sahiplerinden bazıları tahliye ediliyor. 2013 yılından bu yana oturduğu evinden tahliye edilen Ayşe Gün; "10 yıldır her şeyimi ödedim ama bizi şuanda tahliye ediyorlar. Dışarıya atıyorlar, ev yok. Bilmiyorum nereye gideceğim?" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Melikgazi İlçesi Ambar Mahallesi’nde bulunan bir kooperatiften ev alan ailelerin tahliye işlemleri başladı. 2013 yılından bu yana kooperatife ödeme yaptıklarını ancak şuanda kendilerinin kapı dışarı atıldığını aktaran Ayşe Gün; "Evimi tahliye ediyorlar. 10 yıldır her şeyimi ödedim ama bizi şuanda tahliye ediyorlar. Dışarıya atıyorlar, ev yok. Bilmiyorum nereye gideceğim? Şaşırdım. Allah rızası için büyüklerimiz lütfen ilgilenin. 4 ay önce 400 bin TL para istediler. Yatırdığımız parayı da saymıyorlar, ’oturduğun kiraya say’ diyor. 2013’te bu eve girdim, 150 bin TL aidat yatırdım" ifadelerini kullandı.

Bir diğer kooperatif mağduru Tülay Aydoğdu ise, vatandaşların gidecek yerinin olmadığını ifade ederek cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım beklediklerini söyledi. Aydoğdu; "Ankara’da cumhurbaşkanımızla görüştüm, çok güzel de beni dinledi. İcra yoluyla attıklarını, paramızı yatırdığımızı ama tapumuzun olmadığını söyledim. Cumhurbaşkanımız dedi ki; ’Mahkeme sonuçlanana kadar bu insanlar hiçbir yere tahliye olmuyor, herkes yerinde olacak’ dedi. Ben kendim için değil buradaki insanlar için istedim. Çok kötü durumdayım; kanser hastasıyım, bu evin yüzünden doktora gidemiyorum. Her şekilde mağduruz. Bu insanların suçu ne? Hep mağduruz. Hastası var, hastanede yatanı var, boşananı var, intihar edeni var. Sayın cumhurbaşkanım, bize yardım edecek bir tek sen varsın" diye konuştu.

