Motosiklet ve bisiklet hırsızları kamerada Kayseri polisi 10 hırsızlık olayının 6 şüphelisini yakaladı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 10 hırsızlık olayının 6 şüphelisi yakalanırken, şahısların motosiklet ve bisiklet çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheli tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 10 hırsızlık olayının 6 şüphelisi yakalanırken, şüphelilerden ele edilen 20 bin TL değerindeki malzemeler de sahiplerine teslim edildi. Ayrıca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anları kamerada

Öte yandan, yakalanan şahısların motosiklet ve bisiklet çaldığı anlarda güvenlik kameralarına yansıdı.

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