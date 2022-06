Başkan Büyükkılıç, Talas Raylı Sistem Hattı’nı denetledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas MevlanaFurkan Doğan Arası Tramvay hattında yapımı süren raylı sistem çalışmalarını yerinde denetledi. Başkan Büyükkılıç, “Gece gündüz demeden bir an evvel bu güzel hizmeti vatandaşlarımıza buluşturmak ve ulaşımdaki konforu artırmak amacıyla tramvay hattımızla ilgili 7/24 çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda kentteki ulaşım konforunu en üst düzeye taşımak amacıyla birçok hizmet ve projeye imza atıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas MevlanaFurkan Doğan Arası Tramvay Hattı ile ilgili yetkililerden çalışmalarda gelinen son noktaya ilişkin bilgiler aldı.

Yeni raylı sistem çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri’deki tramvay hattını 48 kilometreye kadar çıkartma yönündeki çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, “Şu anda Talas Mevlana bölgemizden gelecek olan tramvay hattımızın üzerindeyiz. Hatırlanacağı üzere Kayseri’mizdeki tramvay hattımızı 48 kilometreye çıkartma yönündeki çalışmalarımız gerek Belsin bölgesinde gerek Talas bölgesinde her iki uçta devam ediyor. İnşallah Belsin bölgesindeki en geç 9’uncu aya hizmete alınmış olacak” dedi.

Büyükkılıç, ulaşımdaki konforu artırmak amacıyla 7 gün 24 saat çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, “Talas bölgesindeki hattımız da yıl sonuna hizmete alınmış olacak ve teslim edilecek. Şu andaki çalışmalarımız kelimenin manasıyla 7/24 diyor. Gecegündüz demeden, bir an evvel bu hizmeti vatandaşlarımızla buluşturmak, ulaşımdaki konforu arttırmak amacıyla tramvay hattımızla ilgili 7/24 çalışmak suretiyle bu çalışmaları sürdürüyoruz” diye konuştu.

Kayseri’nin ulaşım anlamında diğer büyükşehirlerden daha konforlu olduğunu belirten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buradaki az önce görüştüğümüz gibi kavşak çalışmamız tamamlandı. Şu anda da tramvay hattımızla ilgili çalışmalarımız tamamlanınca gelişen, güzelleşen cazibe merkezimiz olan Talas’ımızın nüfus potansiyelini rahatlatacak çalışmayla vatandaşımızı buluşturmuş olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Rabbim kaza bela vermesin. Gerçekten deneyimli, birikimli, güçlü ekibimize teşekkür ediyorum. Kayseri inşallah zaten ulaşımda diğer Büyükşehirleri görenler açısından değerlendirildiğinde en konforlu ulaşım merkezi olarak bilinir. Biz bu konforu daha da konforlu hale getireceğiz. Olay bundan ibaret. Durmak yok, koşmaya devam.”

Başkan Büyükkılıç’a, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.