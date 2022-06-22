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Şehit İnfaz ve Koruma Memuru Cengiz Yiğit Voleybol Turnuvası sona erdi

İHA

Şehit İnfaz ve Koruma Memuru Cengiz Yiğit Voleybol Turnuvası sona erdi

Bursa’da 20 Nisan 2022 tarihinde Ceza İnfaz Kurumu personel servis aracına düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan İnfaz ve Koruma Memuru Cengiz Yiğit adına düzenlenen Voleybol Turnuvası sona erdi.
16 takımın mücadele ettiği turnuvanın final maçına Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İl Jandarma Komutanı Yüksel Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cüneyt Özdemir, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, şube müdürleri ve protokol üyeleri katıldı.
Turnuvanın sonunda erkeklerde şampiyonluğa adını yazdıran takım 2 No’lu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Son Kale takımı olurken, ikinci Müdahale takımı, üçüncü Palu VK takımı, dördüncü takım ise Adaletin Neferleri takımı oldu. Kadınlarda ise Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Börtecine Takımı birinci olurken, ikinci Asenalar Takımı oldu.
Turnuvayla ilgili konulan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında düzenlenen Protokol çerçevesinde İl Müdürlüğümüz ve Kayseri Kampüs Cezaevlerinin ortak projeleri ile düzenlenen Voleybol Turnuvasının final müsabakalarını büyük bir heyecanla izledik. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Bu tür spor faaliyetleri kurumlar arası iletişimin artmasına vesile oluyor. Kurumlarımızla spor faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.

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