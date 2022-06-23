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“Yaz aylarında kırmızı meyve tüketimine ağırlık verilmeli” Diyetisyen Betül Merd: “Kırmızı meyvelerdeki vitamin ve antioksidan seviyesinden dolayı tüketimi çok önemli” “Meyveleri tek başına tüketmekten kaçınmalıyız”

İHA

“Yaz aylarında kırmızı meyve tüketimine ağırlık verilmeli” Diyetisyen Betül Merd: “Kırmızı meyvelerdeki vitamin ve antioksidan seviyesinden dolayı tüketimi çok önemli” “Meyveleri tek başına tüketmekten kaçınmalıyız”

Yaz aylarında meyve tüketimi ile ilgili bilgiler veren Memorial Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Betül Merd, antioksidan açısından zengin meyvelerin faydalı olacağını belirterek, “Yaz aylarında kırmızı meyve tüketimine ağırlık verilmeli” dedi.
Kirazın baş ağrısına etkisi olduğunu ve idrar söktürücü olduğunu söyleyen Memorial Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Betül Merd, “Yaz mevsiminde mevsimine uygun gıdaları tüketmemiz bizim için daha sağlıklı olur. Erik mevsiminde olan bir şeydir tüketilebilir, karpuz, kiraz ve çilek aynı şekilde mevsiminde olan meyvelerimizdir. Mevsiminde olan şeylerin tüketilmesi de daha sağlıklıdır. Bunların içeriklerine gelecek olursak da çilek D vitamini, A vitamini bakımından zengindir. Kırmızı meyve olduğu için antioksidandır. Aynı şekilde kiraz da öyle, kırmızı meyveler bizim için antioksidan meyvelerdir. O da C vitamini bakımından zengindir ve A vitamini barındırır. Aynı zamanda kiraz idrar söktürücüdür. Baş ağrısına da etkisi vardır. Tabi miktarlarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir porsiyon ölçüsü kiraz için 1012 adettir” dedi.
Merd, meyvelerin porsiyonlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Çilek de aynı şekilde 1012 adet çilek tüketildiğinde yine 1 porsiyon meyveye denk geliyor. Erik de C vitamini yönünden zengindir yeşil meyve olduğu için. Erikte de 5 adet erik 1 porsiyon meyveye denk gelmekte. Karpuz da yüzde 90.2 su oranına sahiptir ve su ihtiyacımızı da karşılamış olur ama tamamıyla oradan karşılamayıp içinde şeker olduğu için meyve olarak düşünüp porsiyonuna dikkat edilmesi lazım. Hilal şeklinde dilimlenmiş bir karpuzun 2 ya da 3 üçgen şeklinde dilimlenmiş hali bir porsiyon meyveye denk geliyor. Buna da dikkat etmeye çalışmalıyız. Kavun da idrar sökücü özelliğe sahiptir. Sinir sistemi üzerinde etkisi vardır. Yatıştırıcıdır. Yine aynı şekilde karpuzla aynı porsiyona sahiptir” ifadelerini kullandı.

“Meyveler tek başına tüketilmemeli”
Meyvelerin tek tüketilmesinin kan şekerine etkisi olacağı için kuruyemiş ya da süt ürünleri ile tüketilmesi gerektiğini söyleyen Betül Merd, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Meyveleri tüketirken öncelikle tek başına tüketmememiz lazım. Meyveyi tek başına yediğimiz zaman kan şekerimizi hızla yükseltiyor ve hızla düşürüyor. Yanında ya çiğ kuruyemiş tercih edelim ya da süt grubuyla birlikte tükettiğimiz zaman kan şekerinin hızlı yükselmesini ve düşmesini engelleyecektir. Geç saatlerde meyve tüketimi de sindirim açısından zor olduğu için ve şekerimizi yükselttiği için geç saatlere meyve tüketimini bırakmamamız gerekiyor. Mümkünse saat 20.00’den sonra bir şeyler yiyip içmeyi kesmeye çalışmalıyız. Yazın meyvelerde de kırmızı meyve tüketilmesini öneriyoruz. Yaz meyvelerinde kırmızı meyve sayısı daha fazla karpuz gibi. Karpuzun da hem sululuk oranı daha fazla hem de içerisinde antioksidan var. Kırmızı meyveler. Likopenden zengindir karpuz da aynı şekilde. C vitamini yönünden de zengin bir meyvedir. Kirazın da antioksidan seviyesi yüksektir ve tüketimine çok önem verilebilir. C vitamini ve antioksidan seviyesi yüksek olduğu için kırmızı meyvelere yaz döneminde ağırlık verilebilir. Meyve tüketimimizi günlük 23 porsiyon olarak sınırlandırabiliriz ama meyve tüketimine de mutlaka yer vermeliyiz. Lif açısından zengin olduğu için günlük 23 porsiyon meyve tüketimi bizim için önemlidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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