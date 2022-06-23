16 yaşındaki İkra cinayetinde, müebbet ve beraat kararlarına onama



Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, İkra Nur Türksoy'un (16) av tüfeğiyle vurularak ölmesiyle ilgili davada tutuklu Berat A.'nın (17) müebbet hapsine ve tutuksuz Osman Ç.'nin (16) beraatine ilişkin karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

Olay, geçen yıl 17 Ağustos'ta, İncesu ilçesi Bahçesaray Mahallesi'nde meydana geldi. Berat A. ile İkra Nur Türksoy, eğlenmek için arkadaşlarının evine gitti. Berat A., iddiaya göre, burada boş olduğunu sandığı av tüfeğini eline alıp, tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçma, Türksoy'un başına isabet etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Türksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Berat A. ve arkadaşı Osman Ç. tutuklandı. Osman Ç., 21 Ekim'de tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

2 SANIKTAN 1'İNE BERAAT

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda görülen davanın 3'üncü duruşmasında tutuklu sanık Berat A. hazır bulundu, tutuksuz sanık Osman Ç. ise katılmadı. Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, Berat A.'nın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına, Osman Ç.'nin ise beraatine hükmedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Berat A.'yı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, Osman Ç.'nin ise aynı suçtan beraatine hükmetti.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

Sanık ve müşteki avukatları karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İnceleme sonrası 1'inci Ceza Dairesi, davayı karara bağladı. İncelemede; usul ve esas bakımdan yerel mahkemenin verdiği kararlarda herhangi bir hukuka ayrılık bulunmadığı, delil ve işlem açısından eksiklik görülmediği belirtildi. İspat bakımından da değerlendirmenin yerinde olduğunun bildirildiği incelemede, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Karar, oy çokluğu ile alındı ayrıca temyiz yolunun açık olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-06-23 10:58:34



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