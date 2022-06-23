Yüksek İrtifa Kamp Merkezi futbol takımlarının gözdesi oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve tamamlandığında 100 milyon TL’ye mal olacak Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bu sezon da futbol takımlarının gözdesi oldu. Bu sezon Yukatel Kayserispor, Alanyaspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Samsunspor takımları Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kamp yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve yaklaşık 1850 metre rakımda 2 futbol sahası ile hizmet vermeyi sürdüren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin ikinci etabında olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, altı adet futbol sahası, atletizm pisti ve fitness merkezinin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tüm tesisler tamamlandığında toplam 100 milyon TL’ye mal olacak olan ve kamp alanında da Erciyes’i cazibe merkezi haline getirecek olan, geçtiğimiz sezon yerel, ulusal ve uluslararası takımları ağırlayan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, bu yaz sezonunda da spor takımlarının ilgi odağı olacak. 20222023 futbol sezonuna en iyi şekilde hazırlanmak isteyen Süper Lig ve TFF 1. Lig futbol takımlarının Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne ilgisi sürüyor. Bu çerçevede, Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, Alanyaspor ve Ankaragücü, TFF 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği ve Samsunspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kamp yapacak. Süper Lig takımlarından Alanyaspor, 18 Temmuz birinci etap, 1225 Temmuz ikinci etap kamp programını, yine Süper Lig’in yeni takımlarından Ankaragücü de 1124 Temmuz kamp programını, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapacak. TFF 1.Lig takımlarından Gençlerbirliği 28 Haziran8 Temmuz birinci etap ve 14 Temmuz26 Temmuz ikinci etap kamp programını, yine TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor 26 Haziran7 Temmuz kamp programlarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin futbolcuların olmazsa olmazı bir spor kompleksi haline geldiğini belirtti.

Erciyes Dağı’nı 12 ay sporun merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin cazibe merkezi haline geleceğini de vurgulayarak, “Uluslararası standartlarda olan bu projemiz ile Kayseri, sporun da merkezi olacak. Sadece futbol takımlarının değil, tüm spor dallarına hitap etmektedir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi Erciyes’imiz adeta bulunmaz bir oksijen deposudur. Tüm profesyonel takımları tarihi misyonu ve kültürel altyapısı olan, sporun merkezi olan Kayseri’de görmek istiyoruz” diye konuştu.

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