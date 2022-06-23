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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çolakbayrakdar: "Sosyal odaklı projeler üretiyoruz"

İHA

Başkan Çolakbayrakdar: "Sosyal odaklı projeler üretiyoruz"

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşümle birlikte Yunusemre Mahallesi’ne Aile Sağlık Merkezi kazandırıyor. Bölgede çalışmalarını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İhtiyaç duyulan mahallelerde başlatmış olduğumuz kentsel dönüşümle birlikte sosyal odaklı projeler üretiyoruz” dedi.
Yunusemre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanına giderek, çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, aile sağlık merkezinin inşaatını inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, sosyal odaklı projeler ürettiklerine dikkat çekerek; “Yunusemre Mahallemizdeki inşaatına başlanan aile sağlık merkezindeyiz. Yunusemre ve Yavuzlar bölgesindeki yaşayan hemşehrilerimize hizmet verecek olan aile sağlık merkezi, hızlı bir şekilde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bölgenin gerek alt yapı, park bahçe, yol ve çevre düzenlemesi gerekse içinde bulunduğumuz alan gibi farklı sosyal donatılarıyla belediye olarak hizmet üretmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki zaman diliminde başlayacağımız parklar, yollar ve çevre düzenlemesiyle bölge daha güzel çehreye kavuşacak. Vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha konforlu yaşamaları için bu yaz sezonunda da çalışmalarımızı artırarak devam ettirmiş olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her alanda en iyisini sunabilmek için yoğun gayretimiz var. Hedefimiz en hızlı şekilde kazasız, belasız projelerin inşaatını tamamlamaktır. Şimdiden bölge sakinlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşların refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını sözlerine ekledi.
İnceleme sırasında bölge sakinleriyle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların taleplerini de dinlemeyi ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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