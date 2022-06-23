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Uzmanından zehirli hayvan ısırmalarına karşı uyarı Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: “Yılan ısırmalarında heyecan yapmak, zehrin vücuda yayılması hızlandıracaktır”

İHA

Uzmanından zehirli hayvan ısırmalarına karşı uyarı Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: “Yılan ısırmalarında heyecan yapmak, zehrin vücuda yayılması hızlandıracaktır”

Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykularından uyanan zehirli hayvanlara karşı uyarılarda bulunan Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “Yılan ısırmalarında heyecan yapmak ve sakin kalmak gerekiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte yılan, akrep ve kenelerin faaliyetleri artmaktadır. Heyecan yapıldığı zaman vücuttaki kan hareketliliği artacak ve zehrin vücuda yayılması hızlanacaktır” dedi.

Vatandaşların ısırılma durumunda heyecan yapmamaları ve ısırılan bölgenin sadece suyla temizlenerek, sağlık ekiplerine müracaat edilmesi gerektiğini ifade eden Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “Özellikle de sulak ve yeşillik alanlarda ve merada pikniğe giden vatandaşlarımızın kenelere karşı çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Özellikle yılan ısırmalarında heyecanlanma oluyor. Bir kere vatandaşların heyecan yapmamaları, ısırılan bölgenin alkol veya daha değişik bir dezenfektanla silinmemesi gerekiyor. Sadece suyla ve serin bir yerde ambulansa ya da sağlık ekiplerine müracaat etmemiz gerekiyor. Ne kadar çok heyecan yapılır ya da panik yapılırsa kalp atışları hızlanacağından dolayı vücudumuzdaki kan hareketliliği artacak ve ısırılan bölgeye bağlı olarak da zehrin vücuda yayılması hızlanacaktır. Onun için bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın çok sakin olması gerekmektedir ve eğer kendileri ulaşamıyorlarsa bile ambulansı arayıp, en kısa sürede sağlık birimlerine bildirme durumundalar. Kenelerle ilgili vakalarda da keneyi kendileri çıkarmasınlar. Çünkü kene bir taraftan vücuttan kan emerken, kendileri bir yerden müdahale ederse ve uygun yöntemle çıkarılmadığı durumda vücuttan emmiş olduğu veya diğer canlılardan emmiş olduğu kirli kanı ya da virüslü kanı insan vücuduna nakledebilirler. Onun içinde gene en kısa sürede sağlık ocağına gidilip, orada doktor yardımıyla gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir” diye konuştu.

“Kış aylarında sinek larvalarıyla mücadele çok önemli”
Sineklerle mücadelede en önemlisi unsurun bırakmış oldukları larvalarla mücadele etmek olduğunu söyleyen Akgün Ergül, “Yaz döneminin gelmesiyle kış ayında uykuda olan ve larva dönemini geçirmiş olan sivrisinekler ve karasinekler de ister istemez doğada canlanmaya başlıyorlar. Bunun için en önemli olan en büyük mevzu vatandaşlarımızın da almış olduğu tedbirlerin yanında belediyelerimizin de dönem dönem ve düzenli aralıklar ile 16 ilçemizin hepsinde de ilaçlama periyodu gerçekleştirmekteler. Önemli olan kış döneminde larvalarla olan mücadelemiz. Fakat yaz döneminde de havaların ısınması ve bu dönemde yağışlarında olmasıyla birlikte larvalar biraz daha aktif hale gelmiş olmaktalar. Çünkü ister istemez kirli su dediğimiz su birikintilerinde karasinekte olsun, sivrisinekte olsun buralara larvalarını bırakmakta ve ne kadar çok ortam su ile doluysa bu kadarda popülasyonun üremesiyle ilgili bir olumsuz etkiler ortaya çıkmakta. Özellikle vatandaşlarımız binalarının bodrum kısımlarında, nemli, kuytu ve karanlık kısımları ilaçlarlarsa çevredeki popülasyonu biraz daha azaltmış olurlar. Çünkü bu canlılar larvalarını en çok bu bölgelere bırakırlar. Onun haricinde kendi bağ evlerinde veya müstakil evlerinde etrafın temizliğini yaparken, orada oluşmuş olan su birikintilerini ne kadar çok aza indirirler ya da ilaçlarlarsa ortamdaki oluşabilecek sinek yoğunluğunu azaltmış olabilirler” ifadelerini kullandı.

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