Selçuklu Mahallesi’nin çok özellikli pazar yeri ve sosyal tesisi açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Mahallesi’nin çok özellikli pazar yeri ve sosyal tesisi açılıyor

İHA

Selçuklu Mahallesi’nin çok özellikli pazar yeri ve sosyal tesisi açılıyor

Pazar yerlerini yalnızca alışveriş yapılan merkez olmaktan çıkararak sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçların da karşılandığı sosyal tesisler olarak işlevlendiren Melikgazi Belediyesi, 26 Haziran Pazar günü Selçuklu Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi’ni hizmete açacak.
7’den 70’e herkes için nitelikli bir pazaryeri yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesi’ne çok güzel bir kapalı pazar yeri kazandırıyoruz. Bu yeni proje ile birlikte pazar yerlerini yalnızca alışveriş yapılan merkez olmaktan çıkararak sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçların da karşılandığı sosyal tesisler olarak işlevlendiriyoruz. Eski pazar yeri bayağı eskidiği için pazarcı esnafımız sıkıntı çekiyordu. Şimdi bunu tamamen gidermiş olduk. Hem vatandaşlarımızın nezih bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlayacağız, hem de üst katına sosyal tesis yaptık. İçinde kütüphanesinden, eğitim sınıflarına, çocuk oyun alanından kafeteryasına kadar birçok özelliği bulunuyor. 2 bin 485 metrekare kapalı alanda yapılan pazarın içinde 132 pazarcının tezgâhı yer alacak. Kayseri'nin belki de en lüks pazar yerlerinden ve sosyal tesislerinden bir tanesini buraya yapmış olduk. İnşallah burası güzel hizmetler verecek. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, müteahhit firmamıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. 26 Haziran Pazar günü saat 13.30'da Selçuklu Mahallesi'nde gerçekleştireceğimiz açılış törenimize tüm hemşerilerimizi bekliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpek yavrularını selden kurtaran polis memuru ödüllendirildi
YEREL HABERLER Köpek yavrularını selden kurtaran polis memuru ...
Tarih ellerinde şekilleniyor Kayserili heykeltıraş tarihi eserlerin maketini keyifle yapıyor
YEREL HABERLER Tarih ellerinde şekilleniyor Kayserili heykeltıraş ...
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde rekor uzlaşma
YEREL HABERLER Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde rekor uzlaşma
Başkan Gülsoy’dan KGC’ye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy’dan KGC’ye ziyaret
Uzmanından zehirli hayvan ısırmalarına karşı uyarı Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: “Yılan ısırmalarında heyecan yapmak, zehrin vücuda yayılması hızlandıracaktır”
YEREL HABERLER Uzmanından zehirli hayvan ısırmalarına karşı ...
Kick boks sporcusunu öldüren sanığın tutukluğunda devam kararı
YEREL HABERLER Kick boks sporcusunu öldüren sanığın ...
Başkan Çolakbayrakdar: "Sosyal odaklı projeler üretiyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Sosyal odaklı projeler ...
Ahievran'da kentsel dönüşüm hızlanıyor
YEREL HABERLER Ahievran'da kentsel dönüşüm hızlanıyor
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi futbol takımlarının gözdesi oldu
YEREL HABERLER Yüksek İrtifa Kamp Merkezi futbol takımlarının ...
16 yaşındaki İkra cinayetinde, müebbet ve beraat kararlarına onama
YEREL HABERLER 16 yaşındaki İkra cinayetinde, müebbet ve beraat ...
KAYÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 44. Dönem Mezunlarını Verdi
YEREL HABERLER KAYÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 44. Dönem ...
Kayseri İl Futbol Tertip Komitesi üyesi Fehmi Börekçi istifa etti
YEREL HABERLER Kayseri İl Futbol Tertip Komitesi üyesi Fehmi Börekçi ...
Büyükşehir personeline 'Orman Yetiştirme ve Bakım' sertifikası
YEREL HABERLER Büyükşehir personeline 'Orman Yetiştirme ve Bakım' ...
“Yaz aylarında kırmızı meyve tüketimine ağırlık verilmeli” Diyetisyen Betül Merd: “Kırmızı meyvelerdeki vitamin ve antioksidan seviyesinden dolayı tüketimi çok önemli” “Meyveleri tek başına tüketmekten kaçınmalıyız”
YEREL HABERLER “Yaz aylarında kırmızı meyve tüketimine ağırlık ...
Aladağlar Milli Parkına fotokapan desteği
YEREL HABERLER Aladağlar Milli Parkına fotokapan desteği
Tayyip Kanarya, Amedspor 1 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Tayyip Kanarya, Amedspor 1 yıllık sözleşme imzaladı
Kayserispor A.Ş. oldu
YEREL HABERLER Kayserispor A.Ş. oldu
TFF, hükmen mağlubiyet kararı verdi
YEREL HABERLER TFF, hükmen mağlubiyet kararı verdi
Kayserispor Erciyes'te çalışacak
YEREL HABERLER Kayserispor Erciyes'te çalışacak
Anne yüreği dayanamadı, cezaevine giden oğluna döner getirdi Kayseri'de 18 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Anne yüreği dayanamadı, cezaevine giden oğluna döner ...
Kayseri’de çekçekli hurdacılara denetim Usulsüz gerri dönüşüm toplayan 8 kişiye 4 bin 648 TL ceza yazıldı
YEREL HABERLER Kayseri’de çekçekli hurdacılara denetim Usulsüz gerri ...
U12 Ligi'ne Süleyman Keskin'in adı verildi
YEREL HABERLER U12 Ligi'ne Süleyman Keskin'in adı verildi
(Düzeltme) Marketçiye ‘pazarlamacı’ dayağı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Marketçiye ‘pazarlamacı’ dayağı
Nursaçan son noktayı koydu: "Adayım"
YEREL HABERLER Nursaçan son noktayı koydu: "Adayım"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.