Kayseri'de 13 genel avlak ava kapatıldı

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Kayseri'de 20222023 av dönemde 13 genel avlağın ava kapatıldığı bildirildi.



Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2022 2023 av dönemi için Merkez Av Komisyon kararınca kentte 13 genel avlağın ava kapatıldığı bildirildi. Ava kapatılan alanlar şu şekilde:

"Develi ilçesine bağlı Şahmelik, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kuruçay, Şekerpınar, Tersakan, Gebelek, Kavakköy, Pazarören, Sarız ilçesine bağlı Tekneli, Sarıoğlan ilçesine bağlı Şahruh, Talas ilçesine bağlı Kepez, Tomarza ilçesine bağlı Çokça, Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan ve Yahyalı ilçesine bağlı Çamlıca."

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