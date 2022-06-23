Kazada ölen amatör futbolcu Hasan, son yolculuğuna uğurlandı (2)

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POLİS ADAYI KARDEŞİ DE CENAZEYE KATILDI

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'ndeki mezuniyet törenine beklediği ailesinden ağabeyi Hasan Göğerçin'i (23) trafik kazası sonucu kaybeden Hakan Göğerçin de cenazeye katıldı. Polis adayı Göğerçin'in kılınan cenaze namazında arka sıralarda olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-06-23 15:42:19



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