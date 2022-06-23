Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden amatör futbolcu Ahmet Göğerçin son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi’nde dün meydana gelen trafik kazasında, 42 HNS 44 plakalı kamyon ile Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine giden Ahmet Göğerçin idaresindeki 38 ABJ 185 plakalı otomobil çarpıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede otomobilde yolcu olarak bulunan ve Kayseri Süper Amatör Lig takımlarından Kocasinan Ülküspor’da forma giyen Hasan Göğerçin’in (23) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Ahmet Göğerçin ile yolcular Hilal Çelebi ve Gülcan Göğerçin de olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Genç oyuncunun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden amatör futbolcu Hasan Göğercin'in cenazesi işlemlerin ardından memleketi Tomarza'ya getirildi. Merhumun cenazesi, Tomarza ilçesinde ilçede Kovalıkuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada ölen amatör futbolcu Hasan, son yolculuğuna uğurlandı (2)
YEREL HABERLER Kazada ölen amatör futbolcu Hasan, son yolculuğuna ...
Kazada ölen amatör futbolcu, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada ölen amatör futbolcu, son yolculuğuna ...
Avrupa’nın en yüksek dağ maratonu Erciyes’te 6. kez koşulacak
YEREL HABERLER Avrupa’nın en yüksek dağ maratonu Erciyes’te 6. kez ...
Başkan Büyükkılıç’tan '1 milyar TL ek bütçe' müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan '1 milyar TL ek bütçe' müjdesi
Talas kurslarına kayıtlar devam ediyor
YEREL HABERLER Talas kurslarına kayıtlar devam ediyor
Öldürülen kick boksçunun ilk davası görüldü
YEREL HABERLER Öldürülen kick boksçunun ilk davası görüldü
KAYÜ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO’da Mezuniyet Coşkusu
YEREL HABERLER KAYÜ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO’da Mezuniyet ...
Kayseri'de 13 genel avlak ava kapatıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de 13 genel avlak ava kapatıldı
Selçuklu Mahallesi’nin çok özellikli pazar yeri ve sosyal tesisi açılıyor
YEREL HABERLER Selçuklu Mahallesi’nin çok özellikli pazar yeri ve ...
Köpek yavrularını selden kurtaran polis memuru ödüllendirildi
YEREL HABERLER Köpek yavrularını selden kurtaran polis memuru ...
Tarih ellerinde şekilleniyor Kayserili heykeltıraş tarihi eserlerin maketini keyifle yapıyor
YEREL HABERLER Tarih ellerinde şekilleniyor Kayserili heykeltıraş ...
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde rekor uzlaşma
YEREL HABERLER Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde rekor uzlaşma
Başkan Gülsoy’dan KGC’ye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy’dan KGC’ye ziyaret
Uzmanından zehirli hayvan ısırmalarına karşı uyarı Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: “Yılan ısırmalarında heyecan yapmak, zehrin vücuda yayılması hızlandıracaktır”
YEREL HABERLER Uzmanından zehirli hayvan ısırmalarına karşı ...
Kick boks sporcusunu öldüren sanığın tutukluğunda devam kararı
YEREL HABERLER Kick boks sporcusunu öldüren sanığın ...
Başkan Çolakbayrakdar: "Sosyal odaklı projeler üretiyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Sosyal odaklı projeler ...
Ahievran'da kentsel dönüşüm hızlanıyor
YEREL HABERLER Ahievran'da kentsel dönüşüm hızlanıyor
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi futbol takımlarının gözdesi oldu
YEREL HABERLER Yüksek İrtifa Kamp Merkezi futbol takımlarının ...
16 yaşındaki İkra cinayetinde, müebbet ve beraat kararlarına onama
YEREL HABERLER 16 yaşındaki İkra cinayetinde, müebbet ve beraat ...
KAYÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 44. Dönem Mezunlarını Verdi
YEREL HABERLER KAYÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 44. Dönem ...
Kayseri İl Futbol Tertip Komitesi üyesi Fehmi Börekçi istifa etti
YEREL HABERLER Kayseri İl Futbol Tertip Komitesi üyesi Fehmi Börekçi ...
Büyükşehir personeline 'Orman Yetiştirme ve Bakım' sertifikası
YEREL HABERLER Büyükşehir personeline 'Orman Yetiştirme ve Bakım' ...
“Yaz aylarında kırmızı meyve tüketimine ağırlık verilmeli” Diyetisyen Betül Merd: “Kırmızı meyvelerdeki vitamin ve antioksidan seviyesinden dolayı tüketimi çok önemli” “Meyveleri tek başına tüketmekten kaçınmalıyız”
YEREL HABERLER “Yaz aylarında kırmızı meyve tüketimine ağırlık ...
Aladağlar Milli Parkına fotokapan desteği
YEREL HABERLER Aladağlar Milli Parkına fotokapan desteği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.