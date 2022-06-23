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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, KESOB ve 33 oda başkanını ağırladı

İHA

Başkan Büyükkılıç, KESOB ve 33 oda başkanını ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) ve bu birliğe bağlı 33 oda başkanını kabul etti. Başkan Büyükkılıç, “Bizim şehrimiz birliğin beraberliğin sembolü olan bir şehirdir” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş ile KESOB’a bağlı 33 oda başkanını ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, yeni yapılan seçim sonucunun esnaflara ve şehire hayırlı olmasını temenni ederek, “Tecrübesiyle, birikimiyle, güvenilirliğiyle bizim tanıdığımız dostumuzsunuz. Hem takdir hem de dua ederiz. Üzerimize ne düşüyorsa onu da yaparız. Her zaman dayanışma içerisinde bir arada olduk, olmaya devam ederiz” dedi.

“BİZİM ŞEHRİMİZ BİRLİĞİN BERABERLİĞİN SEMBOLÜ OLAN BİR ŞEHİRDİR”
Kayseri’nin birlik ve beraberliğin sembolü bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Sizlere başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediyemiz ve 16 ilçe belediyemiz adına her zaman el ele birlikte en güzel hizmetleri yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim şehrimiz birliğin beraberliğin sembolü olan bir şehirdir. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum teşkilatlarıyla, yerel yöneticileriyle, iş adamlarımızla, hayırseverlerimizle dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor” diye konuştu.
Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek’in hiçbir konuya kayıtsız kalmadığını da söyleyerek, “Sizler valimizi ziyaretten geldiğinizi söylediniz. Valimiz Gökmen Çiçek de bu durumu ateşleyecek konum ve durumdadır. Hiçbir konuya kayıtsız kalmıyor. Kendisine tekrar hoş geldiniz diyorum. Vali ile belediye başkanı kenetlenirse herkes kenetlenir. Sizler de başımızın tacı, gönlümüzün ilacısınız” ifadelerini kullandı.

BAŞKANLARDAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR
Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Kayseri Oto Sanatkârlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır ise verdiği desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Bu zamana kadar bize verdiğiniz desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyemize, şahsınıza çok teşekkür ederiz, Allah sizden razı olsun” dedi.
Esnaf Sanatkârları Odaları Birliği’ne bağlı 41 oda bulunduğunu, önceden üzerlerinde 2 bin, şu anda ise 32 bin esnaf ve sanatkârın sorumluluğu olduğunu kaydeden Odakır, esnaf ve sanatkârların konut talebi olduğunu dile getirdi. Açıklamasında “Uygun bir bölgede büyük bir esnaf sitesi kurma hayalindeyiz” diyerek Başkan Büyükkılıç’tan destek isteyen Odakır, ilçelerde de konut ve esnaf sitesi kuracaklarını ifade etti.
Odakır ayrıca, Başkan Büyükkılıç'tan, zaman zaman istişare toplantıları yapıp, bir araya gelme temennisinde bulunurken, Başkan Büyükkılıç da bu temenniyi memnuniyetle karşıladı.

ALAN’DAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A ÖVGÜLER
Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise Başkan Büyükkılıç’tan övgü ile bahsederek, “İl başkanlığı yaptı, çok güzel yaptı. Melikgazi Belediye Başkanlığı yaptı. Milletvekilliği yaptı, çok güzel yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyor ve herkes seviyor. Atom karınca diyorlar. Vali bey de söyledi. Allah sağlık afiyet versin. Cenabı Allah, yavrularımızın üstünden, ilimizden üstünden gölgesini kesmesin. Biz tanıştığımız, konuştuğumuz günden beri kendisinden çok memnunuz” şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz günlerde yeniden hizmete açılan Esnaf Sanatkârlar Müzesi’nin Türkiye’nin ilk Esnaf Sanatkârlar Müzesi olduğunun altını çizen Alan, “Sayın Cumhurbaşkanımız bildiğiniz gibi 2021 yılını Ahilik yılı ilan etti. UNESCO da kabul etti. Geçtiğimiz günlerde de açılışını yaptık. Huzurunuzda değerli başkanıma teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz cumartesi de Kahramanmaraş’ta müzemiz ödül aldı. Onu da ayrıca tebrik ediyorum. Türkiye’deki ilk. Yine kale içerisinde Ahilik Haftası’nda etkinlikler yaptık. Başkanım, özellikle KAYMEK kanalıyla o kadar güzel şeyler yaptırdı ki, yine bir dergi çıkardı. Türkiye’deki konfederasyonumuza, merkez birliğimize tüm birliklere gönderdim” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç’ın Ahilik teşkilatına verdiği önemden bahseden Başkan Alan, şöyle konuştu:
“Kendisi daha önceki yıllarda Ahi babamızdı. Hakikaten kendisine de yakıştı. Her konuşmasında Ahilik’e değiniyor. Bizim Ahilik’e ihtiyacımız var. Gelecek nesillere bunu aktarmamız lazım. Burada Ahilik dersi falan vermiyorum. Ama ‘eline, beline, diline, sahip ol’ diyor. Eline sahip ol, ölçüde, tartıda hata yapma. Diline sahip ol, yalan söyleme. Beline sahip ol, başkasının namusuna kem gözle bakma. Bu bizim Kayseri esnafımızda var.”
Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş de ziyarette yaptığı konuşmada, “Şanslı bir şehirdeyiz. Sizin gibi değerli başkanlarımız var. Esnafıyla, halkıyla iç içe idarecilik yapıyorsunuz. O yönden şanslıyız. Diğer iller de hep sizi örnek alıyorlar. Onun için biz de Kayseri olarak iftihar ediyoruz. Allah gücünüzü arttırsın. Hizmetlerinizin devamını diliyor, sağlık, sıhhat diliyorum” dedi.
Oda başkanlarının talep ve önerilerinin de dinlendiği ziyarette, Başkan Büyükkılıç’a el dokuması kilim hediye edildi. Başkan Büyükkılıç, oda başkanlarıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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