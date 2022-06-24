Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi kadın yakalandı

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Kayseri’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın Melikgazi ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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