Kayseri yaz gecelerinde "Eyvan Sohbetleri"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaz akşamlarında Hunat Hatun Medresesi Kültür Sanat Merkezi’nde kentin tarihi, doğal, kültürel değerlerinin anlatılacağı Eyvan Sohbetleri gerçekleştirileceğini söyledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür, sanat faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede Selçuklu mimarisi şaheserlerinden, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Hunat Hatun Medresesi Kültür Sanat Merkezi, Eyvan Sohbetlerine ev sahipliği yapacak. Etkinlik öncesi, yazar ve araştırmacı Mehmet Çayırdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem de hazır bulundu.

Başkan Büyükkılıç, kentte kültür ve sanat rüzgârı estirmeye devam edeceklerini, kültür sanat alanında yaptıkları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projelerle açık hava müzesi konumunda olan Kayseri'yi kültür sanatın merkezi yaptıklarını ifade etti.

Yazar ve araştırmacı Mehmet Çayırdağ ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Hunat Hatun Medresesi Kültür Sanat Merkezi’nde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek "Eyvan Sohbetleri"nde Kayseri'nin tarihi, doğal, kültürel değerleri konuşulacağını ve şehrin yaz akşamlarına renk katacağına inandığını söyledi.

Programın detaylarının daha sonra açıklanacağını söyleyen yazar Çayırdağ, Başkan Büyükkılıç’a kentte kültür sanat alanında verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

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