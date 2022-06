Başkan Çolakbayrakdar: “Her zaman esnafımızın yanındayız”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ve birliğe bağlı oda başkanlarını misafir etti. Yeni yönetimi tebrik ederek, hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, her zaman esnafın yanında ve destekçisi olduklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi Encümen Salonunda misafirleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, oda başkanlarıyla sohbet edip, yakından ilgilendi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaş ve esnafların huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi olarak her zaman esnafların yanında yer aldıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle hayırlı olsun. Rabbim, güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Geçmişten beri devam eden esnaf dostu belediye kimliğimizi artırarak sürdürüyoruz. Her zaman olduğu gibi esnafımız için yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede ilçe genelinde esnaflarımız için birçok proje yürütüyoruz. Yaptığımız hizmetlerle esnaflarımızın daha konforlu ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermesini sağlıyoruz. Böylelikle esnaflarımız, ilçe ve Kayseri ekonomisine daha fazla katkıda bulunuyorlar. Kocasinan Belediyesi olarak esnafımızın yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır ise her zaman esnaflara destek verdiği için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Esnaf dostu Kocasinan Belediyesi’ne ve başkanımıza çok teşekkür ederim. Oto Sanatkarlar Odası’nda bu zamana kadar bütün yatırımlarımız Kocasinan bölgesindeydi. Dört konut sitesi ve bir tane ise sanayi sitesiyle beş projemiz oldu. Kocasinan Belediyesi, bu zamana kadar Oto Sanatkarlar Odası’na çok destek verdi. Odamıza bağlı 24 merkezde 17 tane ise ilçede olmak üzere toplam 41 odamız var. 41 odaya bağlı yaklaşık 32 bin esnaf ve sanatkarımız var. Allah razı olsun başkanım her zaman yanımızdadır ” diye konuştu.

Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da Kocasinan Bölgesinde yapılan hizmetler ve esnafın işlerini her ortamda kolaylaştırdığı için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

