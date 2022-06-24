Başkan Çolakbayrakdar: “Her zaman esnafımızın yanındayız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çolakbayrakdar: “Her zaman esnafımızın yanındayız”

İHA

Başkan Çolakbayrakdar: “Her zaman esnafımızın yanındayız”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ve birliğe bağlı oda başkanlarını misafir etti. Yeni yönetimi tebrik ederek, hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, her zaman esnafın yanında ve destekçisi olduklarını vurguladı.
Kocasinan Belediyesi Encümen Salonunda misafirleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, oda başkanlarıyla sohbet edip, yakından ilgilendi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaş ve esnafların huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.
Kocasinan Belediyesi olarak her zaman esnafların yanında yer aldıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle hayırlı olsun. Rabbim, güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Geçmişten beri devam eden esnaf dostu belediye kimliğimizi artırarak sürdürüyoruz. Her zaman olduğu gibi esnafımız için yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede ilçe genelinde esnaflarımız için birçok proje yürütüyoruz. Yaptığımız hizmetlerle esnaflarımızın daha konforlu ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermesini sağlıyoruz. Böylelikle esnaflarımız, ilçe ve Kayseri ekonomisine daha fazla katkıda bulunuyorlar. Kocasinan Belediyesi olarak esnafımızın yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır ise her zaman esnaflara destek verdiği için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Esnaf dostu Kocasinan Belediyesi’ne ve başkanımıza çok teşekkür ederim. Oto Sanatkarlar Odası’nda bu zamana kadar bütün yatırımlarımız Kocasinan bölgesindeydi. Dört konut sitesi ve bir tane ise sanayi sitesiyle beş projemiz oldu. Kocasinan Belediyesi, bu zamana kadar Oto Sanatkarlar Odası’na çok destek verdi. Odamıza bağlı 24 merkezde 17 tane ise ilçede olmak üzere toplam 41 odamız var. 41 odaya bağlı yaklaşık 32 bin esnaf ve sanatkarımız var. Allah razı olsun başkanım her zaman yanımızdadır ” diye konuştu.
Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da Kocasinan Bölgesinde yapılan hizmetler ve esnafın işlerini her ortamda kolaylaştırdığı için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de 'Yöresel Ürünler Fuarı' kapılarını açıyor Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı: “En organik ürünleri en uygun fiyata vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Kayseri'de 'Yöresel Ürünler Fuarı' kapılarını ...
Kayseri yaz gecelerinde "Eyvan Sohbetleri"
YEREL HABERLER Kayseri yaz gecelerinde "Eyvan Sohbetleri"
Büyükşehir’in Kariyer Merkezi 50 bin kişiye ulaştı, 2 bin kişiye istihdam sağladı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in Kariyer Merkezi 50 bin kişiye ulaştı, 2 ...
Kuzenler ile dayılarını öldüren firari sanığın avukatına 'kaçışa yardım' suçlaması
YEREL HABERLER Kuzenler ile dayılarını öldüren firari sanığın ...
Av koruma kontrol denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Av koruma kontrol denetimleri devam ediyor
Talas’ın kalitesi onaylandı
YEREL HABERLER Talas’ın kalitesi onaylandı
Talasgücü 2 futbolcu transfer etti
YEREL HABERLER Talasgücü 2 futbolcu transfer etti
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi kadın yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi kadın ...
Kayseri'den 180 kişi kutsal topraklara gitti İki yıl aradan sonra ilk hac kafilesi uğurlandı
YEREL HABERLER Kayseri'den 180 kişi kutsal topraklara gitti İki yıl ...
Mesire alanında kan donduran görüntü Mesire alanında bir kişi ağaca asılı halde bulundu
YEREL HABERLER Mesire alanında kan donduran görüntü Mesire alanında ...
14 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi (2)
YEREL HABERLER 14 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda bina ...
Kayseri'de 14 katlı binada yangın: 30 kişi tahliye edildi, 16 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de 14 katlı binada yangın: 30 kişi tahliye ...
14 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi
YEREL HABERLER 14 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda bina ...
Konya'daki kazadan bir acı haber daha Hasan'dan sonra annesi de vefat etti
YEREL HABERLER Konya'daki kazadan bir acı haber daha Hasan'dan sonra ...
Özdemir'den 3 ilçeye müjde
YEREL HABERLER Özdemir'den 3 ilçeye müjde
Kayseri'de ekmeğe zam, 3.5 TL oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de ekmeğe zam, 3.5 TL oldu
Aranan şahıslara göz açtırılmadı, 1 haftada 148 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şahıslara göz açtırılmadı, 1 haftada 148 şahıs ...
Başkan Büyükkılıç, KESOB ve 33 oda başkanını ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, KESOB ve 33 oda başkanını ağırladı
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’den Vali Gökmen Çiçek’e nezaket ziyareti
YEREL HABERLER Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’den Vali Gökmen ...
Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu son ...
Kazada ölen amatör futbolcu Hasan, son yolculuğuna uğurlandı (2)
YEREL HABERLER Kazada ölen amatör futbolcu Hasan, son yolculuğuna ...
Kazada ölen amatör futbolcu, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada ölen amatör futbolcu, son yolculuğuna ...
Avrupa’nın en yüksek dağ maratonu Erciyes’te 6. kez koşulacak
YEREL HABERLER Avrupa’nın en yüksek dağ maratonu Erciyes’te 6. kez ...
Başkan Büyükkılıç’tan '1 milyar TL ek bütçe' müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan '1 milyar TL ek bütçe' müjdesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.