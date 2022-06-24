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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çolakbayrakdar, Beyazşehir’de Kur’an Kursu’nu inceledi

İHA

Başkan Çolakbayrakdar, Beyazşehir’de Kur’an Kursu’nu inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi ve hayırseverin desteğiyle Beyazşehir Mahallesi’nde yapımı devam eden Kur’an Kursu ile yol, kaldırım ve park çalışmalarını inceledi. Yapılan hizmetlerle vatandaşlara daha konforlu yaşam olanakları sağladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, modern ve yaşam standardı yüksek bir Kocasinan için 7 gün 24 saat çalıştıklarını ve hizmet ürettiklerini söyledi.
Başkan Çolakbayrakdar, Beyazşehir Mahallesi’nde yoğun tempoda sürdürülen Kur’an Kursu, yol ve park yapımı ile yeni yeşil alan gibi çalışmaları kontrol etti. Bölgede adım atmadık yer bırakmayan Başkan Çolakbayrakdar, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayarak, “Kayseri’mizde yaz mevsimi kaçırılmaması gereken bir dönemdir. Bahar, yaz, sonbahar ve arkasından gelen kış mevsiminde hava şartlarından dolayı inşaat faaliyetlerinin yürütülemeyeceği bir zaman dilimi oluyor. Bundan dolayı yaz mevsiminde daha hızlı bir şekilde inşaat çalışmalarını yürütmeye çalışıyoruz. Kocasinan’ımızın her bir köşesinde çalışmaları artırarak devam ediyoruz. Gerek yol, kaldırım, asfalt ve çevre düzenlemesi gerekse park, yeşil alan düzenlemesi ile sosyal donatıların yapımı yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Beyazşehir Mahallemizde inşaatı devam eden Kur’an Kursu’nu hayırseverimiz işbirliğiyle yapıyoruz. Hayırseverimizden Allah razı olsun. Kocasinan Belediyesi olarak bizde hayırseverimizin katkılarıyla Kur’an Kursunu hızlı bir şekilde yaparak, bölge halkının hizmetine sunacağız. Kocasinan’ımızın her bir bölgesinde ihtiyaçları bir bir yerine getiriyoruz ve mahallelerimizin eksiklerini tamamlayarak, vatandaşlarımıza daha konforlu yaşam olanaklarını sağlıyoruz. Bizler biliyoruz ki; yaptığımız işler insanımızın hayatına değer katacak hizmetlerdir. Bu noktada bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da elimizden ne geliyorsa çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kocasinan’ın hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, içinde yaşadığımız mahallerimizin değerini artırmak, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı daha mutlu etmektir. Özellikle vurgulamak istiyorum ki; vatandaşlarımız için çalışıyor ve hizmet üretiyoruz. Vatandaşlarımızın gülen yüzleri, samimiyetleri ve hayır duaları gösteriyor ki doğru yolda ilerliyoruz” diye konuştu.
Vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi’nin çalışmalarından dolayı oldukça memnun olduklarını dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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