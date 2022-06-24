Melikgazi'de gece yol mesaisi

Daha kaliteli ve nitelikli hizmet anlayışını benimseyen, eski asfaltın yeniden kullanımı ile tasarruf sağlayan Melikgazi Belediyesi, Tacettin Veli Mahallesi'nde eskimiş asfaltı sökerek yeni yol çalışmasına başladı.

Asfalt çalışmalarının ciddi yatırımlarının başında geldiğini kaydeden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ekonomik olarak ömrünü tamamlamış asfaltları freze ile ekonomiye tekrar kazandırıyoruz. 3 yılda ilçeye kazandırdığı son teknolojiye sahip bu araçlar cadde ve sokaklarda hizmet vermeye başladık. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz belirlenen program doğrultusunda, tüm mahallemizde hizmet veriyor. Eski asfaltın geri dönüşümüne olanak tanıyıp, yeniden kullanılmasını sağlayan asfalt freze makinası ile yol kotlarında da değişim yaşanmıyor. Bozulan asfaltın üzerine yeniden serim yapmıyoruz. Eskiyi kazıdıktan sonra yeni asfaltı döküyoruz. Böylece yollarımızda kot farkı ortadan kalkıyor. En kaliteli ve konforlu yolları vatandaşımızın hizmetine bir an evvel sunmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede Tacettin Veli Mahallesi'nde 3 sokakta yol çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz gece boyu çalışarak eski asfaltın sökümünü yaptılar. Vatandaşlarımızın hiçbir tereddüdü olmasın. Bütün çalışmalarımız, çabamız vatandaşların rahat, konforlu yollarda seyahat edebilmeleri için” dedi.

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