41 oda başkanı Melikgazi'de

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ve 41 oda başkanı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Şeyhi Odakır ve tüm yeni seçilen oda başkanlarımıza başarılar diliyor, tebrik ediyorum. Cenabı Allah böyle birlik beraberlik içerisinde çalışmayı nasip etsin. 41 oda başkanımız buradalar. Dolayısıyla 41 kere maşallah diyoruz. Kayseri'de, Melikgazi'de diğer ilçelerimizde esnaflara elimizden geldiğince her türlü desteği veriyoruz. Ben de esnaf çocuğuyum, bakkalda babamın yanında yetiştim. Tabii esnaflık artık format değiştirdi. Bugün artık nerdeyse her şeyi eticaretten sipariş veriyorlar. Dolayısıyla bizim esnafımızda hızlı bir şekilde bu değişime ayakta durması lazım. Daha güzel günler Kayseri esnafını bekliyordur inşallah. Ticaretin büyük kısmı esnaflıktan geçiyor. Dolayısıyla bizde Şeyhi Bey'e destek vererek inşallah esnafınıza sahip çıkacağız. Yeşilyurt'ta esnaflarımıza yaptığımız esnaf sitesinde yolu, kaldırımı gibi çalışmalarımız da devam ediyor. Ben yeni görevinde Şeyhi Odakır Başkan'a tekrar başarılar diliyorum. Allah utandırmasın" dedi.

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