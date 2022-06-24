Reklam panoları araçların üzerine devrildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’nin Develi ilçesinde park halindeki araçların üzerine reklam panosu düştü.

Edinilen bilgiye göre İlçeye bağlı İbrahimağa mahallesinde meydana gelen olayda reklam panoları, park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda 3 otomobilde maddi hasar oluştu. Olayın ardından Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu.

Devrilen reklam panolarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.