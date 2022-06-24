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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakanlar Nebati ve Akar’dan Kayseri Valiliği’ne ziyaret

İHA

Bakanlar Nebati ve Akar’dan Kayseri Valiliği’ne ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 4.Kültepe Ekonomi Zirvesine katılmak üzere geldiği Kayseri’de, Vali Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak şeref defterini imzalayan Bakan nebati, daha sonra Vali Çiçek’in makamına geçerek Kayseri’nin genel durumu ve kentte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Bakan Akar’dan ziyaret
Öte yandan, Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti. Valilik girişinde Vali Çiçek tarafından karşılanan Bakan Akar, şeref defterini de imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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