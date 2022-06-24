Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bize ulaşan bir şey yok

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor´a 3 transferi dönemi yasak geldiği hakkında çıkan iddialar hakkında konuşan başkan Berna Gözbaşı, "Bize ulaşan bir tebligat yok" dedi.

Başkan Berna Gözbaşı, 2022-2023 sezonu öncesi transfer tahtası kapalı olan Kayserispor´a 3 transfer dönemi yasak geldiği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Konu ile ilgili açıklama yapan başkan Berna Gözbaşı, "Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi´nden (CAS) bize gelen bir tebligat yok. Tebligat bizden önce basın kuruluşlarına gitmiyordur" dedi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-06-24 22:52:11



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