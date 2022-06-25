Drift atarken park halindeki araca çarpan sürücü ortalığı birbirine kattı Kayseri'de drift atan araç kazaya karıştı, taraflar birbirine girdi Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde drift atan sürücü, park halindeki araca çarptı. Kazanın ardından çıkan kavga büyürken, polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Camiikebir Mahallesi 149. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 38 AGF 800 plakalı aracı ile drift atan sürücü aracın hakimiyetini kaybedince sokak üzerinde park halinde bulunan 38 SU 453 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından araçta bulunanlar arasında çıkan kavgaya, yakınları da katıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler kalabalık grup arasında çıkan kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan 4 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazaya karışan araçlarda yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ve kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.