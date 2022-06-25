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Bölgesel Amatör Lig Talasgücü iç transferde 2 futbolcu ile anlaştı

İHA

Bölgesel Amatör Lig Talasgücü iç transferde 2 futbolcu ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor, iç transferde 2 futbolcu ile anlaşmaya vardı.
Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezonda başarılı bir dönem geçirmek isteyen Talasgücü Belediyespor, transferlerini sürdürüyor. Sarı Lacivertli ekip, iç transferde Osman Buğra Uysal ve Uğurcan Gülay ile yeniden anlaşmaya vardı. Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada; “Geçtiğimiz sezon takımımızın formasını başarı ile terleten orta saha oyuncumuz Osman Buğra Uysal ve defans oyuncumuz Uğurcan Gülay ile yeniden anlaşma sağladık. Takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun” denildi.

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