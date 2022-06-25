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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, Hacılar - İncesu bağlantı yolunda incelemelerde bulundu

İHA

Başkan Büyükkılıç, Hacılar - İncesu bağlantı yolunda incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, altyapı çalışmalarının ardından 2 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılarak yapımı tamamlanma aşamasına gelen, Hacılar ilçesi Beğendik bölgesi ile İncesu Kızılören bölgesini bağlayacak 1,5 kilometrelik yolda incelemelerde bulundu.
Başkan Büyükkılıç, ilçelerde yol güvenliğini ve konforunu artırmaya yönelik çalışmalara devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği bölgesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen ve 2 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılan yolda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç’a, inceleme esnasında Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve daire başkanları eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal’dan son durum hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Hacılar Belediyemiz sınırları içerisinde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Sakar Çiftliği diye bilinen bölgede, Kızılören’imizi de ilgilendiren boyutuyla 1,5 kilometrelik 2 bin 500 ton asfalt içeren bir çalışma tamamlanma aşamasına geldi” dedi.
İlçelerin her birinde sıcak asfaltla ilgili talepleri yerine getirme gayretini sürdürdüklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Bizlerle uyumlu, dayanışma içerisinde, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, berekete vesile olan, çalışmalara katkı sağlayan çalışmalarından dolayı değerli Hacılarımızın başkanına ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizim yüklenici firmamıza, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin genel sekreter yardımcısına, daire başkanına ve kıymetli ekibi ile her kademedeki kardeşlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar” diye konuştu.
Büyükkılıç, araç sürücülerine de daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıda bulunarak, “Allah kaza bela vermesin. Hayırlı, uğurlu olsun. Yalnız yolların standardı yükseldikçe sürat konusu gündeme geliyor, sürücülerimiz dikkatli gitsinler, güle güle kullansınlar” ifadelerini kullandı.
Başkan Büyükkılıç’a emeklerinden dolayı teşekkür eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise şöyle konuştu:
“Buradaki altyapı çalışmamızı geçen hafta itibariyle nihayetlendirmiştik. KASKİ’mizin kanal ve içme suyu çalışması, elektrik şirketimizin hatları yerin altına alma çalışmasından sonra, yani altyapı bittikten sonra üst yapıyı da Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bu haliyle konforlu bir ulaşım sağlanıyor. Beğendik mahallemizin Bedeller mevkii, Sakar Çiftliği’ne bağlantı yolu üzerinde çok önemli bir akstı. Hem İncesu Kızılören bağlantımız hem de Beğendik’imizin önemli bir bağlantısını bu şekliyle tamamlamış olduk.”
Orada bulunan mahalle sakini iki çocuk da, “Yolumuzu çok güzel yaptıkları için Sayın Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve Bilal Özdoğan’a çok teşekkür ediyoruz” derken, Başkan Büyükkılıç da çocuklara kitap ve şapka hediye etti.

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