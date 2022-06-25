Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: ”Vatandaşımızın gelir seviyesi yüzde 40 artırılacak" MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: “Afetlerle beraber olup, milletin acısı üzerinden siyasi çıkar sağlamaya çalışan zillet zihniyetinin niyeti bozuktur”

İHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: ”Vatandaşımızın gelir seviyesi yüzde 40 artırılacak" MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: “Afetlerle beraber olup, milletin acısı üzerinden siyasi çıkar sağlamaya çalışan zillet zihniyetinin niyeti bozuktur”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından ‘Adım Adım 2023’ sloganıyla düzenlenen ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantısında Bünyanlı ve Tomarzalı partililerle bir araya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, “Afetlerle beraber olup, milletin acısı üzerinden siyasi çıkar sağlamaya çalışan zillet zihniyetinin niyeti bozuktur. Zillet ittifakına tekraren ifade etmekte fayda vardır, destek olmuyorsunuz bari köstek olmayın” dedi.
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bünyan Kadın ve Gençli Merkezi’nde düzenlenen toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Ahmet Savaş Çolak ve Metin Arı, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Ali Çelik, ilçe belediye başkanları, MHP Bünyan İlçe Başkanı Tevfik Düzen, MHP Tomarza İlçe Başkanı Hali İbrahim Özcan, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda partililere bir konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Marmaris’te çıkan geniş çaplı yangına 27 helikopter ve 14 uçak ile havadan 253 arazöz, 26 tanker 2 bin 610 orman işçisi ve çeşitli kamu kuruluşlarına ait 598 araçla ile de karadan mücadeleye başladığını ve sonuca ulaşıldığını söyledi. Özdemir; “Ülkemizde son 2 yıldır çeşitli yerlerde meydana gelen doğal sebeplerle yahut doğrudan sabotajlarla olduğu anlaşılan büyük çaptaki orman yangınlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Yaşanan yangın felaketlerinde devletimiz üstün bir mücadeleyle bu zaman kadar devam etmiş, şimdi de etmektedir. Bu anlamda yangın söndürmeyle ilgili yürütülen çalışmalar, dünyanın diğer ülkeleri ile mukayese edildiğinde oldukça ileri bir seviyede olduğumuzu da işaret etmektedir. Kimi yerlerde PKK terör örgütünün ateşin çocukları adını verdiği gerçekte ise kimin çocukları oldukları belli olmayan yapılanması tarafından üstlenen yangın felaketleri ülkemize yönelen terör saldırılarıdır. Şimdiye kadar meydana gelen yangınları neticesinde çok sayıda hayvan telef olmuş, orman ve tarım arazileri zarar görmüş, birçok yerleşim yeri kullanılama hale gelmiş ve çok sayıda vatandaşımızda ne yazık ki bu yangınlardan etkilenmiştir. 21 Haziran Salı günü Marmaris’te çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle şiddetini artırmış ve geniş alanlara yayılmıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangına seferber olmuş kontrol altına almak adına 27 helikopter ve 14 uçak ile havadan 253 arasöz, 26 tanker 2 bin 610 orman işçisi ve çeşitli kamu kuruluşlarına ait 598 araçla da karadan mücadeleye başlamıştır. Gelen son bilgilere bakıldığında ise yangınla mücadele de tüm kurumlarımız seferber olmuş, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkili bakanlarımız bölgedeki gelişmeleri bizzat yerinde takip etmektedir. Hamdolsun bu yangınında kontrol altına alındığına dair bilgiler gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“CHP ve İYİ Parti yangına karşı verilen mücadeleyi küçümseme çabasına girmiştir”
Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin yangınlara karşı verilen mücadeleyi küçümseme çabasına girdiklerini dile getiren İsmail Özdemir; “Buna rağmen karşımızda iflah olmaz anlayışa sahip bir muhalefet bulunmaktadır. Bunlar bir gün olsun milletin yanında yer almayı, milletle acısını paylaşmayı, milletin dertleri ile dertlenmeyi yahut milletin samimiyetini görmeyi bir türlü başaramamıştır. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla, Türkiye hasımlarına gösterdikleri samimiyet ve muhabbetin zerresini devletimize ve milletimize bir türlü gösterememişlerdir. Şimdide Marmaris’te ki orman yangınlarını diline dolayan CHP ve İP yangına karşı verilen mücadeleyi küçümseme çabasına girmiştir. CHP orman yangınları konusunda PKK terör örgütünün eylem sorumluluğu ile alakalı oldum olası sessizliğe bürünmüştür. Milletten bulamadığı desteği afetlerle beraber olup, milletin acısı üzerinden siyasi çıkar sağlamaya çalışan zillet zihniyetinin niyeti bozuktur. Zillet ittifakına tekraren ifade etmekte fayda vardır, destek olmuyorsunuz bari köstek olmayın” dedi.

"Temmuz’da gerçekleşecek artış vatandaşın gelirini yüzde 40 oranında artıracak"
Kriz halini fırsata çevirmek isteyen stokçularla, enflasyonun arkasına sığınarak fahiş fiyat artışı yapanlarla mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceğini ve Temmuz ayında gerçekleşecek artışın vatandaşın gelirini yüzde 40 oranında artıracağını ifade eden Özdemir; “Kura dayalı saldırılan öncelikli olarak bertaraf edilmiş ve Allah’a hamdolsun belirli ölçüde denge sağlanmıştır. Ardından faizle mücadele noktasında faiz kontrol altına alınmış ve Türkiye faiz kamburundan kurtarılmıştır. Şimdi de bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde hissedilen enflasyon ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Dünyanın içerisinde bulunduğu kriz halini fırsata çevirmek isteyenlerle stokçularla, enflasyonun arkasına sığınarak fahiş fiyat artışı yapanlarla mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürülmekte ve aynı kesimlere elbette göz açtırılmamaktadır. Bununla beraber vatandaşımızı enflasyona karşı koruyacak tedbirler hükümetimizle birlikte Cumhur İttifakının gündemidir. Yapılan resmi açıklamalara bakıldığında inşallah Temmuz ayında gerçekleştirilecek maaş artışlarıyla beraber vatandaşımızın gelir seviyesi de yüzde 40 oranında artırılacaktır” diye konuştu.

“Cumhur İttifakı Türk milletinin kendisidir”
Millet İttifakını eleştiren MHP Genel Başkanı Özdemir sözlerine şu şekilde devam etti:
"Türkiye’nin Karabağ asker gönderdiğini iddia edip, kardeş ülke Azerbaycan’ı bırakıp, Ermenistan’ın yanında yer alanlar zillet mensubu CHP’li milletvekilleridir. Suriye ve Irak’ta kahraman Mehmetçik teröristlerin inlerini başlarına yıkarken, meclise gönderilen tezkereye ayır oyu verip, PKK’lı teröristleri koruma altına almaya çalışan zillet mensubu CHP’dir. Yoksulluk edebiyatı yapıp, İstanbul’da ne olduğu belirsiz sözde dans gösterilerine oluk oluk para akıtan zillet mensubu CHP’li belediye başkanıdır. Cumhur İttifakı ise Türk milletinin kendisidir. Yeri Türk milletinin yanıdır. Yolu ve menzili de elbette Türk milletinin büyük ülküleridir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de aranan şahıslara operasyon Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan şahıslara operasyon Kesinleşmiş ...
Başkan Büyükkılıç, Hacılar - İncesu bağlantı yolunda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Hacılar - İncesu bağlantı yolunda ...
‘Akıllı Şehir Kayseri’ uygulaması vatandaşların gözdesi oldu
YEREL HABERLER ‘Akıllı Şehir Kayseri’ uygulaması vatandaşların ...
Yöresel Ürünler Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı
YEREL HABERLER Yöresel Ürünler Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı
Bölgesel Amatör Lig Talasgücü iç transferde 2 futbolcu ile anlaştı
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör Lig Talasgücü iç transferde 2 ...
Bakan Nebati Develi'yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Nebati Develi'yi ziyaret etti
Kazara kendini vuran çoban hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazara kendini vuran çoban hayatını kaybetti
Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı
Drift atarken park halindeki araca çarpan sürücü ortalığı birbirine kattı Kayseri'de drift atan araç kazaya karıştı, taraflar birbirine girdi Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı
YEREL HABERLER Drift atarken park halindeki araca çarpan sürücü ...
Kayseri'de korku dolu anlar Av tüfeği ile etrafa rastgele ateş açan şahsı polis ekipleri etkisiz hale getirdi
YEREL HABERLER Kayseri'de korku dolu anlar Av tüfeği ile etrafa ...
Bakan Akar'dan Kayseri Valisi Çiçek'e ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Akar'dan Kayseri Valisi Çiçek'e ziyaret
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bize ulaşan bir şey yok
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bize ulaşan bir ...
Milli Savunma Bakanı Akar, memleketi Kayseri’de ziyaretler gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Akar, memleketi Kayseri’de ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den Başkan Büyükkılıç’a ziyaret
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den Başkan ...
Bakanlar Nebati ve Akar’dan Kayseri Valiliği’ne ziyaret
YEREL HABERLER Bakanlar Nebati ve Akar’dan Kayseri Valiliği’ne ...
OSB'de Mehmet Yalçın dönemi
YEREL HABERLER OSB'de Mehmet Yalçın dönemi
TSYD Kayseri Şubesi'nden Vali Çiçek'e ziyaret
YEREL HABERLER TSYD Kayseri Şubesi'nden Vali Çiçek'e ziyaret
Yahyalı'da Yerköy Cami Temeli Atıldı
YEREL HABERLER Yahyalı'da Yerköy Cami Temeli Atıldı
Kayser OSB genel kurulu başladı
YEREL HABERLER Kayser OSB genel kurulu başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KKTC ile ulaşımın geliştirilmesi konusunda protokol imzaladı
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KKTC ile ulaşımın ...
Büyükşehir’in ev sahipliğinde uluslararası turnuva
YEREL HABERLER Büyükşehir’in ev sahipliğinde uluslararası turnuva
Reklam panoları araçların üzerine devrildi
YEREL HABERLER Reklam panoları araçların üzerine devrildi
41 oda başkanı Melikgazi'de
YEREL HABERLER 41 oda başkanı Melikgazi'de
Bakan Akar’dan 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Akar’dan 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.