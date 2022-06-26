Seyit amca gönülleri fethetti "Dutlar israf olmasın" diye kaldırıma file gerip üzerine yazdığı not görenleri duygulandırdı "Kaldırımı kapatıyorum" diye kızarlar sandım ama çocuklar yiyor"

Kayseri’de yaşayan 83 yaşındaki Seyit Hasoğlu, evinin bahçesinden dışarı sarkan ağaçtaki dutları vatandaşlar yiyebilsin diye kaldırıma file gerdi. Filenin üzerine "Bu file yoldan geçenlerin dut yiyebilmesi için gerilmiştir. Afiyet olsun" yazılı not bırakan Hasoğlu, gönülleri fethetti.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki müstakil evinde yaşayan 83 yaşındaki Seyit Hasoğlu, bahçesindeki dutların kaldırıma düşerek israf olduğunu gördü. Bunun üzerine harekete geçen Hasoğlu, yaya kaldırımın olduğu yere file gerdi. Filenin üzerine "Bu file yoldan geçenlerin dut yiyebilmesi için gerilmiştir. Afiyet olsun" yazan yaşlı adam, gönülleri fethetti. Hasoğlu, ilk başta kaldırımı kapatarak geçişi engellediği için milletin kızacağını düşündüğünü söyleyen Hasoğlu, çocukların dutları yediği görünce mutlu olduğunu kaydetti.

Yoldan geçen ve gördükleri not karşısında çok mutlu olduklarını kaydeden vatandaşlar da, Seyit amcaya teşekkür etti.

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