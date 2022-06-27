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Dikkat toplayan test: ‘Moxo’ Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul: “Dikkat dağınıklığı erkek çocuklarda kızlara göre daha sık görülüyor” “Test, çocukların dikkatini neyin dağıttığını anlamaya yardımcı oluyor”

İHA

Dikkat toplayan test: ‘Moxo’ Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul: “Dikkat dağınıklığı erkek çocuklarda kızlara göre daha sık görülüyor” “Test, çocukların dikkatini neyin dağıttığını anlamaya yardımcı oluyor”

Acıbadem Kayseri Hastanesi Psikoloğu Sevim Buzkan Ertuğrul, yaygın görülen hiperaktivite ve dikkat eksiliği tanısını koymak için Moxo Testi’nin yardımcı test olarak uygulandığını belirtti.
Anne babaların çocuklarının öğrenmesi gereken konuya odaklanmadığından şikayet ederek bir uzmana başvurduklarını belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi’nden Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, “Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, kişinin yaşı ve gelişimi ile uyumsuz olan dikkatsizlik, dürtüsellik ve hiperaktivite belirtilerinin ön planda olduğu, erken dönemde başlayan ve yaşam boyu süren nöropsikiyatrik bir hastalıktır. Bazı araştırmalar, her 20 çocuktan birinde bu sorunun olduğunu gösteriyor. Bu yüksek bir orandır. Yine kızlara göre erkek çocuklarda da daha sık rastlandığı biliniyor” dedi.
“Erken tanı çok önemli”
Herhangi bir dikkat bozukluğu durumunda uzmana başvurulması gerektiğine dikkat çeken Psikolog Ertuğrul, “Eğer çocukta yerinde duramama, dikkatini odaklayamama, dürtüsel davranma varsa ya da böyle olduğunu düşünüyorsanız ve bu erken dönemden beri başladıysa mutlaka bir uzmandan yardım almak lazım. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtisi genelde 46 yaş arasında başlar, 6 yaşından sonra net bir şekilde tanısı uzman tarafından konur. Sık olarak uygulanan Moxo testi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda yardımcı bir tanı yöntemi. Çocukların dikkatsizlik, dürtüsellik, zamanlama problemi ve hiperaktivitesini ölçümleyen bir test” dedi.
“Test, çocuğa destek vereceğimiz konularda bilgi verir”
Moxo testinin hem dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu anlamak hem de çocukları akademik anlamda daha iyi tanımak için çok iyi veriler sağladığından söz eden Dr. Ertuğrul,
“Moxo testinin online bir testtir. Çeldiricilerle birlikte çocuğun dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtilerinin arasında dikkatsizlik, dürtüsellik, zamanlama problemi ve hiperaktivitesini ölçümleyen bir test. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu aslında ilk basamakta klinik gözlemle tanı alır. Bu test bize yardım eder. Bu testin yardımıyla birlikte çocuğun dikkatinin nelerden dağıldığı, nelere daha çok dikkat edilmesi gerektiği ifade ediliyor” dedi.
Testin sadece dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklara değil, genel anlamda birçok çocuğa uygulanabildiğine dikkat çeken Dr. Sevim Buzkan Ertuğrul, “Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu düşünülen yetişkinlere de uygulanabilir çünkü 612 yaşındaki çocuklar ile 1365 yaşındaki yetişkinlere uygulanabilecek özelliği olan bir testtir” dedi.
Psikolog Ertuğrul, testi uyguladıklarında çocuğun dikkatini akademik anlamda nasıl toparlanabileceğine yönelik özelliklerin ortaya çıktığını belirterek, “Örneğin görsel çeldiricilerle çok dikkati dağılıyorsa diyoruz ki çocuğumuzu daha ön sıraya oturtalım. İşitsel çeldiricilerle daha çok dikkati dağılıyorsa örneğin müzik dinleyerek ders çalışmamasını sağlayalım gibi. Çocuklarımızın bu özelliklerini daha iyi tanımamız akademik anlamda dikkatlerini toplamasını sağlayarak onlara yardımcı olabiliyoruz” dedi.
“Bilgisayarı izlerken hareketsiz kalabilirler”
Çocukların dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu televizyon, bilgisayar ya da oyun konsolu karşısında göstermediğinin altını çizen Psikolog Ertuğrul, “Ailelerin birçoğu ‘Televizyon izlerken yerinde oturuyor, hiçbir şey yapmıyor’ diye gelebiliyor. Yine de televizyon izlese bile bir çocuğun hareket etmemesi bize dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olmadığını söylemez. Eğer bahsettiğimiz diğer belirtiler varsa dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun araştırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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