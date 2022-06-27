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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri’de 9 araç birbirine girdi: 1 yaralı

İHA

Kayseri’de 9 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda üzerinde bulunan üst geçit girişinde meydana gelen olayda 01 EKJ 71, 06 EZ 6491, 38 ABZ 489, 38 YD 916, 38 SP 008, 34 RL 6348, 38 AEM 070, 38 DD 410 plakalı ve plakası bilinmeyen 1 araç zincirleme kaza yaptı. Çarpmanın etkisi ile 06 EZ 6491 plakalı araç orta refüje çıkarken, kazada 1 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda trafiğin akışını kontrollü olarak sağladı.
Kazayı anlatan bir sürücü olayla ilgili, “Ön taraftaki 4 araçtan birisi durdu. Ondan sonra da hiç beklemeden geçtiler ama o arada arkasındakiler mesafeleri yakın olduğu için 3 araç da birbirine girdi. Ara açılınca ben de aracımla kaldırıma çıktım. Arkamdaki bayan da duramadı geldi bana ortadan çarptı. Arkasındakiler daha hızlıydı ve 4’ü de birbirine girdi. Bir araç da orta refüje girdi. Böylece de araçlar birbirine girmiş oldu. Sonuç bu yani yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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