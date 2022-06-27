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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’tan İncesu çıkarması

İHA

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’tan İncesu çıkarması

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde bulunan tarihi yapıları ve kazı çalışmaları ile son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kara Mustafa Paşa Kervansarayı’nı inceledi.
Dayanışma içerisinde birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine devam ederek, ilçe sakinleri ile kucaklaşmayı sürdürüyor. İlçe sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinleyerek, ilçe belediye başkanları ile istişare yapan Başkan Büyükkılıç, bu ziyaretler çerçevesinde İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, eşi Sevim İlmek ve İncesu Kaymakamı Aydın Göçer’in misafiri oldu.
Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın da katıldığı programda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek ile birlikte İncesu’ya çıkarma yapan Başkan Büyükkılıç, ilk olarak İncesu Marina’yı ziyaret etti. Burada Genç KAYMEK öğrencileriyle de bir araya gelen Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, masaları gezerek, vatandaşlarla sohbet ederken, İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği ANDA ekibi üyeleriyle de görüşüp, çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, daha sonra tarihi güzellikleri bağrında barındıran İncesu’da Osmanlı eseri Kara Mustafa Paşa Kervansarayı’nı ziyaret etti. Kervansarayı ve çevresindeki tarihi dokuyu inceleyen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Bölgesi tarih kokan ilçemiz İncesu’dayız. Kara Mustafa Paşa Kervansarayı başta olmak üzere adeta bütün mahalleleri tarihi doku ile bezenmiş, sivil mimari örnekleriyle birlikte Osmanlı’nın mührünü vurduğu önemli ilçemizdeyiz” dedi.
Burada tarihi yapıları koruyarak bölgeyi hareketlendirecek projeler üreteceklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Burada yapacağımız hem cephe iyileştirmesiyle hem de buradaki vakıflarımızla görüşmek suretiyle tarihi eserleri ve çarşıyı canlandırmak şekliyle İncesu’yu kimliğine kavuşturma yönünde gayret göstereceğiz. Bu konulardaki hassasiyetinden dolayı değerli Valimize ve bizimle uyumlu çalışmalarından dolayı ayrıca Mustafa İlmek başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, Örenşehir bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan mozaik çalışmalarının sürdüğünü de hatırlatarak, “Yeni bir destinasyon, buradaki tarihi dokunun çıkması da bir zenginliğe vesile olacak. Erciyes’e yakınlığı ve yatırımcılar açısından bu cazip ortamda bir otel çalışması da düşünüldüğünde bizler de planlamasını yapmak suretiyle gerekli desteği vereceğimizi söylüyoruz. Valiliğimiz, Büyükşehir’imiz, İncesu ilçemiz, değerli kaymakamımız ile hep beraber İncesu’yu daha güzel konum ve durumlara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise daha önceki İncesu ziyaretinde, tarihi evlerin restoresi yapılarak turizme kazandırılması temennisinde bulunduğunu, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’in de kendisine Başkan Büyükkılıç’ın girişimde bulunduğunu söylediğini dile getirerek, şöyle konuştu:
“Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber, eşlerimizle İncesu’ya gidip, İncesu’nun o güzel tarihi atmosferi içerisinde hem dolaşıp hem bu tarihi havayı teneffüs edelim, hem de burada hemşerilerimizle buluşalım istedik. Geldiğimiz andan itibaren Kayseri’ye, birçok ilçesini hem başkanımızla hem yalnız da olsa gezme fırsatını buldum. Özellikle bunların içerisinde İncesu’nun Türk tarihi açısından eserlerini görünce gerçekten hayran kaldım, muhteşem bir yer. Daha önce geldiğimde çok etkilenmiştim. Hatta geldiğimde Mustafa Başkanla beraber ve kaymakamla konuşurken demiştim ki bu karşıdaki evleri giydirme yapsak, keşke restore ettirerek turizme kazandırılması noktasında da bir şeyler yapsak. Bana başkan demişti ki, o dediğinizi zaten Memduh Başkan düşündü, ihalesini yaptı, şimdi yer teslimi yapılacak demişti. Ben de o zaman Büyükşehir Belediye Başkanımıza gıyaben çok teşekkür etmiştim. Demiştim ki bizim hayal ettiğimizi Büyükşehir Belediyesi çoktan projesini halledip ihalesini bile bitirmiş. Gerçekten o bittiğinde burası tahminlerimizin çok ötesinde bir yer olacak.”
Vali Çiçek, aralarında ayrı gayrı olmadığını belirterek, “Bir kere Osmanlı eserlerinin bir arada olduğu meydanı ve arastası ile birlikte ben bu kadar yoğun olduğu bir meydan görmedim. Birçok vilayet gezdim, birçok yerde görev yaptım. Ama bu kadar tarihin ilk günkü gibi sanki bin 600 yıl önceden birisinin size selam verecek bir atmosferi hissetmedim. Birazcık daha buraları iyileştirmek için Büyükşehir Belediye Başkanımız da gerekli notlarını aldı, talimatları verdi. İnşallah burasını Türk tarihi açısından bir merkez haline, gençlerimiz odaklı bir merkez haline hep beraber getiririz. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanımızın bütün projelerine, Mustafa başkanla beraber İncesu Belediye başkanımızın bütün projelerine kaymakamlıkla birlikte destek vereceğime söz veriyorum. Bizim aramızda ilk gün de söyledik, ayrı gayrı yok. Belediye başkanlarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, kaymakamlarımızla bizi çok daha sık beraber göreceksiniz. Belediyenin güzel bir sloganı var ‘Her şey Kayseri için.’ Ben de her şey Kayseri için diyorum” şeklinde konuştu.
İncesu Kaymakamı Aydın Göçer de İncesu’nun kültürel değerler barındırdığını ifade ederek, başta Kayserililer olmak üzere tüm Türkiye’yi İncesu’yu görmeye davet etti ve konuklara teşekkürlerini iletti.
İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise İncesu’nun tarihi ve kültürüyle müstesna bir ilçe olduğunu söyleyerek, “Sayın Valim ve kıymetli eşleri, Büyükşehir Belediye Başkanım ve kıymetli eşleri ziyarete geldiler. Onların gelmesiyle beraber ilçemiz daha bir ivme kazanacak. Kültürümüz, saklı kalan miras ortaya çıkacak. Verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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