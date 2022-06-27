Kayserispor, Mustafa Pektemek ve Cenk Gönen ile devam edecek

Kayserispor, forvet Mustafa Pektemek ve kaleci Cenk Gönen ile yeniden anlaşma sağladı.

Kayserispor, 20222023 futbol sezonu hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde ilk idmanını yapan sarıkırmızılı takımda, forvet Mustafa Pektemek ve kaleci Cenk Gönen, yeni sezonda da Kayserispor formasını giyecek.

Geride kalan sezon sonu sözleşmesi sona eren iki futbolcu, ilk idmana katıldı. Sözleşmesini 1 yıl uzatacak olan iki futbolcu, yeni sezonda yine sarıkırmızılılar için mücadele edecek.

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