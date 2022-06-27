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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Bilim Merkezi, Konya Bilimfest’te ilgi odağı oldu

İHA

Kayseri Bilim Merkezi, Konya Bilimfest’te ilgi odağı oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi’nin, 9’uncusu düzenlenen Konya Bilimfest’teki standı ilgi odağı oldu.
Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli Bilim Merkezi’nden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi, bilimsel bilgilerin öğretildiği adeta bir okul olarak görevini üstlenirken, yurt içinde gerçekleşen bilim festivallerine de katılarak, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.
Bu çerçevede, Kayseri Bilim Merkezi, 2326 Haziran tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen 9’uncu Konya Bilimfest’te yerini aldı. 3 gün boyunca süren festivalde katılımcıların yoğun ilgisini gören Kayseri Bilim Merkezi standında, festivale gelen ziyaretçilerle birbirinden farklı atölye çalışmaları gerçekleştirildi.
Yapılan atölye ve bilimsel çalışmalar özellikle gençlerin büyük ilgisini çekti.

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