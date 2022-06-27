Tomarza'da öğrenci yurdunun temel açma çalışmaları başladı

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekoğretim Okuluna ait yapılacak olan 102 yataklı KYK'a ait kız öğrenci yurdu yapılması için temel açma çalışmaları başladı.

Tomarza Belediyesi öncülüğünde başlatılan Hayırsever İş Adamı Mevlüt Kahraman'ın destekleri ile Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekoğretim Okuluna ait 102 yataklı KYK'a kontrolünde kız öğrenci yurdu yapılması için temel açma çalışmaları başlatıldı. İlk olarak yurdun yapılacağı alanda atıl durumda bulunan binalar yıkılarak molozlar kaldırıldı. Akabinde harfiyatlar kaldırılarak temel açma çalışmaları başlatıldı.

Kısa bir süre içerinde resmi bir törenle temel atmanın yapılacağı bilgilerine ulaşıldı.

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