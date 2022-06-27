Vali Çiçek: "Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyeli var" Başkan Büyükkılıç: "Bu yıl için tarım ve hayvancılığa 6 milyon TL ayırdık" KTB’de 'Genişletilmiş Müşterek Meslek Komite' toplantısı gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çiçek: "Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyeli var" Başkan Büyükkılıç: "Bu yıl için tarım ve hayvancılığa 6 milyon TL ayırdık" KTB’de 'Genişletilmiş Müşterek Meslek Komite' toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Vali Çiçek: "Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyeli var" Başkan Büyükkılıç: "Bu yıl için tarım ve hayvancılığa 6 milyon TL ayırdık" KTB’de 'Genişletilmiş Müşterek Meslek Komite' toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri Ticaret Borsası’nda (KTB) 'Genişletilmiş Müşterek Meslek Komite' Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyeli var" derken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, ""Bu yıl için tarım ve hayvancılığa 6 milyon TL ayırdık" dedi.

KTB'de düzenlenen toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Akgün Ergül, Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ve borsa üyeleri katıldı.

"Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyeli var"
Toplantıda konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyelinin olduğunu söyleyerek, "Kayseri’nin bu kadar tarım ve hayvancılıkla ve bu kadar büyük potansiyeli olduğunu bilmiyordum. Tabi ki pastırma, sucuk ve mantıyı biliyordum ve tüketiyordum. Büyükbaş hayvan sayısının 500 binlerde olduğunu bilmiyordum. Küçükbaş hayvan sayısının bu kadar yüksek oranda olduğunu bilmiyordum. Özellikle aspir yağında Türkiye’deki ilk 3’ten birisi olduğunu bilmiyordum. Ayçiçek ve kabak çekirdeğinde yine Türkiye’de birinci ve ikinci olduğunu bilmiyordum. Yine arpada bu kadar yüksek oranda üretim olduğunun farkında değildim. Tabi ki bunların hepsi gelmeden önceydi. Yine Kayseri’de özellikle elmada Türkiye’de 5’inci sırada olduğunu bilmiyordum. Bizim hep aklımıza elma deyince Amasya geliyor. Ancak baktığımız zaman Türkiye’de üretimde ilk 5’de olması muazzam ve muhteşem bir şey. Dolayısıyla bütün bunları geldikten sonra gördüm ve bu manada da ilk brifingimi Tarım İl Müdürlüğünden aldım. Şehrin bu yöndeki gelişimini fark ettikten sonra yapabileceğimiz neler var diye müdür beyden gerekli bilgileri aldım ve bir takım projelerden bahsedildi” ifadelerini kullandı.

"Bu yıl için tarım ve hayvancılığa 6 milyon TL ayırdık"
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Biz üreteni sırtımızda taşısak az. Sizin için varız. 3 yılda 100 milyon TL tarım ve hayvancılığa hibe bağlamında destek verdik. Bu sene de sadece 60 milyon TL ayırdık. İnşallah 1 milyar TL’lik Ağustos ayındaki ek bütçemizin artıracağımızın müjdesini vermek istiyorum. Bizlerde çiftçimizin ve hayvancılık yapan kardeşlerimizin ellerinden tutmak istiyoruz. Kırmızı Et Üreticileri Başkanımızın ve mensubu olan üyelerimizin fedakarlığını gayretlerini de hatırlatmak istiyorum. Onlarla olan işbirliğimizle de çok şükür Kayserimize çok büyük kazanımlar sağlayacağımızı da belirtirken, Beydeğirmeni besi yerindeki 5 milyon metrekarelik alanda hayvancılığa en büyük desteği verme yönünde işbirliğimizi gerek borsamıza gerek kırmızı et üreticileriyle burada hatırlatırken, Kayseri’de 900 bin civarında küçükbaş, 500 bine de yaklaşan büyükbaş hayvanın olduğunu sevinerek, müjdeliyorum. Bunun yetmediğini yetmeyeceğini zaman zaman iller arasında koyun sürülerimizin beslenme anlamında aktarılırken, sıkıntılar yaşadığını bunun da çözümü yönünde yine Valimizin gayretleriyle irade göstererek, desteğini esirgemeyeceğini de hatırlatmak istiyorum. Tarım ve hayvancılıkta üzerimize ne düşüyorsa biz yapmaya hazırız" diye konuştu.

"Kayseri önemli bir tarım ve hayvancılık merkezidir"
KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise, “Şehrimiz her ne kadar ticaret ve sanayi şehri olarak anılmakta olsa da ticaret ve sanayinin yanında önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi konumundadır. Arpa, buğday, şeker pancarı, aspir, çerezlik ay çekirdeği, çerezlik kabak çekirdeği, patates, mısır gibi birçok tarımsal ürünün üretiminin yapıldığı şehrimiz tarımsal üretimde önemli bir yere sahiptir. Yine hayvansal üretim alanında pastırma, sucuk, kavurma gibi et ve et ürünleri üretiminde de ülkemize liderlik etmektedir. Kayseri Ticaret Borsası olarak göreve geldiğimiz günden bugüne ilimizin tarım ve hayvancılık alanında gelişimine katkı sağlamak adına birçok proje yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz özverili çalışmalarla şehrimizin tarımsal ve hayvansal işlem hacmini yüzde 116 arttırarak 6 milyar 100 milyon TL’ye çıkardık. Tabi ki bu rakamları da yeterli görmüyor, önümüzde ki 4 yıllık süreçte tarımsal ve hayvansal işlem hacmimizi 20 milyar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Yine Borsa olarak 4 yıl önce faaliyete geçirdiğimiz laboratuvarımızda; gıda ve toprak analizlerinde uzman kadromuzla Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı olarak çalışmaya, üreticimize destek olmaya devam ediyoruz” dedi.
"Şehrimizde, üreticilerimizin ürünlerini rahatça pazarlayabileceği bir ticaret merkezini de kuracağız" diyen Başkan Bağlamış, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Hububat ürünlerinin sınıflandırmasını yapmak için Lisanslı depoların laboratuvarına Kayseri deki ilk ve tek yetkili sınıflandırıcı merkez laboratuvar olarak hizmet veriyoruz. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan aldığımız hibeyle ilimizde et ve et ürünleri ArGe istasyonu nu kurduk. Kurduğumuz ArGe merkezi ile birlikte Et ve et ürünleri üreticilerimize şehrimizle özdeşleşmiş olan sucuk, pastırma ve kavurma gibi önemli ürünlerin üretimindenpazarlanmasına kadar tüm süreçlerde destek oluyoruz. Bu çalışmaları yaparak firmalarımızın satış rakamlarında artış, farklı iç pazarlarda yer edinebilme şansı, rekabet edilebilirlik düzeylerinde gelişme sağlayarak, ülkemize yaptığımız liderliği de inşallah devam ettireceğiz. Ayrıca Kayseri Ticaret Borsası olarak; hububat, bakliyat, çerezlik ay çekirdeği ve kabak çekirdeğinin modern imkanlarla analizlerinin yapılabildiği, depolanabildiği ve teknolojik imkanlarla alınıp satılabildiği 210 bin metre kare alana çağdaş ve modern Borsa Merkezimizin projelendirme işlemlerini tamamladık. İnşallah yakın dönemde temel atarak şehrimizde, üreticilerimizin ürünlerini rahatça pazarlayabileceği bir ticaret merkezini de kuracağız. Seracılık alanında da şehrimizin pay sahibi olması ve modern tarımsal sistemlerin kurulması amacıyla, Kayseri’de Tarıma Dayalı Organize Sera Bölgesi projesinin başvuru işlemlerini yürütüp, bakanlıktan da onay alarak ilimize Jeotermal Enerji kaynaklı Sera bölgesi kurulmasını da Valiliğimiz, Büyükşehir belediyemiz ve diğer paydaşlarımızla sağladık. İlimizde 50 yılı aşkın süredir olmayan canlı hayvan borsası ve Pazar yerinin inşaatına başladık. Bölgemize 28 bin 500 metrekare alanda günlük 750 adet büyükbaş bin adet küçükbaş hayvan kapasiteli modernize hayvancılık sürecinin bütünleştiği iç Anadolulun en modern hayvancılık merkezi kuruyoruz. Kayserimiz gelinen süreçte tarım ve hayvancılık konusunda kendisinden söz ettiren bir şehir haline gelmiştir. Buradan bir kez daha belirtmek isterim ki Borsa olarak şehrimizin tarım ve hayvancılığına katkı sağlayacak her çalışmaya, her projeye destek olduk olmaya da devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahallelerde toplu temizlik uygulaması Yeşilyurt'ta
YEREL HABERLER Mahallelerde toplu temizlik uygulaması Yeşilyurt'ta
Kayseri'den sel bölgesine personel ve ekipman desteği
YEREL HABERLER Kayseri'den sel bölgesine personel ve ekipman desteği
Husumetlisini yaralayan eski belediye başkanının ev hapsi kaldırıldı
YEREL HABERLER Husumetlisini yaralayan eski belediye başkanının ev ...
Başkan Büyükkılıç, Anadolu’da ilk ve tek olan AR-GE Merkezi’ni inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Anadolu’da ilk ve tek olan AR-GE ...
Mahallelerde toplu temizlik uygulaması Yeşilyurt'ta
YEREL HABERLER Mahallelerde toplu temizlik uygulaması Yeşilyurt'ta
"Sebze fiyatları mahsul döneminden sonra düşecek"
YEREL HABERLER "Sebze fiyatları mahsul döneminden sonra düşecek"
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: İsmail Okumuş FK: 1 - G. O. Paşaspor: 2
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: İsmail Okumuş FK: 1 - ...
Kayseri OSB'nin yeni yönetimi göreve başladı Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın: “Sanayicimizin verdiği görevi alnımızın akıyla yerine getireceğiz”
YEREL HABERLER Kayseri OSB'nin yeni yönetimi göreve başladı Kayseri ...
Kayserispor'da 9 futbolcu A takımda
YEREL HABERLER Kayserispor'da 9 futbolcu A takımda
Melikgazi'de 2 günde 9 tesis hizmete açıldı
YEREL HABERLER Melikgazi'de 2 günde 9 tesis hizmete açıldı
Tomarza'da öğrenci yurdunun temel açma çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Tomarza'da öğrenci yurdunun temel açma çalışmaları ...
Kayseri Bilim Merkezi, Konya Bilimfest’te ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Kayseri Bilim Merkezi, Konya Bilimfest’te ilgi odağı ...
Kayseri 1.Amatör Küme: Küme düşen 17 takım belli oldu
YEREL HABERLER Kayseri 1.Amatör Küme: Küme düşen 17 takım belli oldu
Kocasinan’da leylek yuvaları misafirlerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Kocasinan’da leylek yuvaları misafirlerini ağırlıyor
MHP’li İsmail Özdemir: "Teröristlerin amacı 4 parçalı sözde bir devleti hayata geçirmek”
YEREL HABERLER MHP’li İsmail Özdemir: "Teröristlerin amacı 4 parçalı ...
Talas personeline ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Talas personeline ilk yardım eğitimi
Kayserispor, Mustafa Pektemek ve Cenk Gönen ile devam edecek
YEREL HABERLER Kayserispor, Mustafa Pektemek ve Cenk Gönen ile devam ...
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’tan İncesu çıkarması
YEREL HABERLER Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’tan İncesu çıkarması
Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek Tarihi Kayseri Mahallesi’ni inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek Tarihi Kayseri ...
HAGİAD 15. Olağan Genel Kurulunda Fatih Erkan güven tazeledi
YEREL HABERLER HAGİAD 15. Olağan Genel Kurulunda Fatih Erkan güven ...
Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası’ndan ‘korsan kıyma çekimi’ uyarısı Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Mustafa Bayırbaş: “Vatandaşlarımız bakteri yuvası korsan makineler yerine kasapları tercih etmeli”
YEREL HABERLER Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası’ndan ‘korsan ...
KSMMMO Başkanı Ali Yedikaya: “Mali müşavirler enflasyon mağduru” “Hizmetlerin devamı için enflasyon farkı kadar ücret artışı yapılmalı”
YEREL HABERLER KSMMMO Başkanı Ali Yedikaya: “Mali müşavirler ...
Kayseri’de 9 araç birbirine girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri’de 9 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Dikkat toplayan test: ‘Moxo’ Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul: “Dikkat dağınıklığı erkek çocuklarda kızlara göre daha sık görülüyor” “Test, çocukların dikkatini neyin dağıttığını anlamaya yardımcı oluyor”
YEREL HABERLER Dikkat toplayan test: ‘Moxo’ Psikolog Sevim Buzkan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.