Vali Çiçek: "Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyeli var" Başkan Büyükkılıç: "Bu yıl için tarım ve hayvancılığa 6 milyon TL ayırdık" KTB’de 'Genişletilmiş Müşterek Meslek Komite' toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri Ticaret Borsası’nda (KTB) 'Genişletilmiş Müşterek Meslek Komite' Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyeli var" derken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, ""Bu yıl için tarım ve hayvancılığa 6 milyon TL ayırdık" dedi.



KTB'de düzenlenen toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Akgün Ergül, Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ve borsa üyeleri katıldı.



"Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyeli var"

Toplantıda konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyelinin olduğunu söyleyerek, "Kayseri’nin bu kadar tarım ve hayvancılıkla ve bu kadar büyük potansiyeli olduğunu bilmiyordum. Tabi ki pastırma, sucuk ve mantıyı biliyordum ve tüketiyordum. Büyükbaş hayvan sayısının 500 binlerde olduğunu bilmiyordum. Küçükbaş hayvan sayısının bu kadar yüksek oranda olduğunu bilmiyordum. Özellikle aspir yağında Türkiye’deki ilk 3’ten birisi olduğunu bilmiyordum. Ayçiçek ve kabak çekirdeğinde yine Türkiye’de birinci ve ikinci olduğunu bilmiyordum. Yine arpada bu kadar yüksek oranda üretim olduğunun farkında değildim. Tabi ki bunların hepsi gelmeden önceydi. Yine Kayseri’de özellikle elmada Türkiye’de 5’inci sırada olduğunu bilmiyordum. Bizim hep aklımıza elma deyince Amasya geliyor. Ancak baktığımız zaman Türkiye’de üretimde ilk 5’de olması muazzam ve muhteşem bir şey. Dolayısıyla bütün bunları geldikten sonra gördüm ve bu manada da ilk brifingimi Tarım İl Müdürlüğünden aldım. Şehrin bu yöndeki gelişimini fark ettikten sonra yapabileceğimiz neler var diye müdür beyden gerekli bilgileri aldım ve bir takım projelerden bahsedildi” ifadelerini kullandı.



"Bu yıl için tarım ve hayvancılığa 6 milyon TL ayırdık"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Biz üreteni sırtımızda taşısak az. Sizin için varız. 3 yılda 100 milyon TL tarım ve hayvancılığa hibe bağlamında destek verdik. Bu sene de sadece 60 milyon TL ayırdık. İnşallah 1 milyar TL’lik Ağustos ayındaki ek bütçemizin artıracağımızın müjdesini vermek istiyorum. Bizlerde çiftçimizin ve hayvancılık yapan kardeşlerimizin ellerinden tutmak istiyoruz. Kırmızı Et Üreticileri Başkanımızın ve mensubu olan üyelerimizin fedakarlığını gayretlerini de hatırlatmak istiyorum. Onlarla olan işbirliğimizle de çok şükür Kayserimize çok büyük kazanımlar sağlayacağımızı da belirtirken, Beydeğirmeni besi yerindeki 5 milyon metrekarelik alanda hayvancılığa en büyük desteği verme yönünde işbirliğimizi gerek borsamıza gerek kırmızı et üreticileriyle burada hatırlatırken, Kayseri’de 900 bin civarında küçükbaş, 500 bine de yaklaşan büyükbaş hayvanın olduğunu sevinerek, müjdeliyorum. Bunun yetmediğini yetmeyeceğini zaman zaman iller arasında koyun sürülerimizin beslenme anlamında aktarılırken, sıkıntılar yaşadığını bunun da çözümü yönünde yine Valimizin gayretleriyle irade göstererek, desteğini esirgemeyeceğini de hatırlatmak istiyorum. Tarım ve hayvancılıkta üzerimize ne düşüyorsa biz yapmaya hazırız" diye konuştu.



"Kayseri önemli bir tarım ve hayvancılık merkezidir"

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise, “Şehrimiz her ne kadar ticaret ve sanayi şehri olarak anılmakta olsa da ticaret ve sanayinin yanında önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi konumundadır. Arpa, buğday, şeker pancarı, aspir, çerezlik ay çekirdeği, çerezlik kabak çekirdeği, patates, mısır gibi birçok tarımsal ürünün üretiminin yapıldığı şehrimiz tarımsal üretimde önemli bir yere sahiptir. Yine hayvansal üretim alanında pastırma, sucuk, kavurma gibi et ve et ürünleri üretiminde de ülkemize liderlik etmektedir. Kayseri Ticaret Borsası olarak göreve geldiğimiz günden bugüne ilimizin tarım ve hayvancılık alanında gelişimine katkı sağlamak adına birçok proje yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz özverili çalışmalarla şehrimizin tarımsal ve hayvansal işlem hacmini yüzde 116 arttırarak 6 milyar 100 milyon TL’ye çıkardık. Tabi ki bu rakamları da yeterli görmüyor, önümüzde ki 4 yıllık süreçte tarımsal ve hayvansal işlem hacmimizi 20 milyar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Yine Borsa olarak 4 yıl önce faaliyete geçirdiğimiz laboratuvarımızda; gıda ve toprak analizlerinde uzman kadromuzla Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı olarak çalışmaya, üreticimize destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

"Şehrimizde, üreticilerimizin ürünlerini rahatça pazarlayabileceği bir ticaret merkezini de kuracağız" diyen Başkan Bağlamış, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hububat ürünlerinin sınıflandırmasını yapmak için Lisanslı depoların laboratuvarına Kayseri deki ilk ve tek yetkili sınıflandırıcı merkez laboratuvar olarak hizmet veriyoruz. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan aldığımız hibeyle ilimizde et ve et ürünleri ArGe istasyonu nu kurduk. Kurduğumuz ArGe merkezi ile birlikte Et ve et ürünleri üreticilerimize şehrimizle özdeşleşmiş olan sucuk, pastırma ve kavurma gibi önemli ürünlerin üretimindenpazarlanmasına kadar tüm süreçlerde destek oluyoruz. Bu çalışmaları yaparak firmalarımızın satış rakamlarında artış, farklı iç pazarlarda yer edinebilme şansı, rekabet edilebilirlik düzeylerinde gelişme sağlayarak, ülkemize yaptığımız liderliği de inşallah devam ettireceğiz. Ayrıca Kayseri Ticaret Borsası olarak; hububat, bakliyat, çerezlik ay çekirdeği ve kabak çekirdeğinin modern imkanlarla analizlerinin yapılabildiği, depolanabildiği ve teknolojik imkanlarla alınıp satılabildiği 210 bin metre kare alana çağdaş ve modern Borsa Merkezimizin projelendirme işlemlerini tamamladık. İnşallah yakın dönemde temel atarak şehrimizde, üreticilerimizin ürünlerini rahatça pazarlayabileceği bir ticaret merkezini de kuracağız. Seracılık alanında da şehrimizin pay sahibi olması ve modern tarımsal sistemlerin kurulması amacıyla, Kayseri’de Tarıma Dayalı Organize Sera Bölgesi projesinin başvuru işlemlerini yürütüp, bakanlıktan da onay alarak ilimize Jeotermal Enerji kaynaklı Sera bölgesi kurulmasını da Valiliğimiz, Büyükşehir belediyemiz ve diğer paydaşlarımızla sağladık. İlimizde 50 yılı aşkın süredir olmayan canlı hayvan borsası ve Pazar yerinin inşaatına başladık. Bölgemize 28 bin 500 metrekare alanda günlük 750 adet büyükbaş bin adet küçükbaş hayvan kapasiteli modernize hayvancılık sürecinin bütünleştiği iç Anadolulun en modern hayvancılık merkezi kuruyoruz. Kayserimiz gelinen süreçte tarım ve hayvancılık konusunda kendisinden söz ettiren bir şehir haline gelmiştir. Buradan bir kez daha belirtmek isterim ki Borsa olarak şehrimizin tarım ve hayvancılığına katkı sağlayacak her çalışmaya, her projeye destek olduk olmaya da devam edeceğiz.”

