Kayseri 1. Amatör Küme: Yeni Esenspor: 3 - Yeni Kıranardıspor: 2

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu maçında Yeni Esenspor ile Yeni Kıranardıspor karşılaştı. 5 gollü maçı Yeni Esenspor 32 kazandı.
Stat: Erkilet 1 Nolu
Hakemler: Mehmet Altıparmak, Muhammet Boylu, Nusret Yıldırım
Yeni Esenspor: Burak Karataş, Kahraman Yurday, Murat Kara, Berkay Özdem, Yaşar Alak, Durmuş Tarım, Okan Boyraz, Emre Yenidoğan, Emrah Seringen, Özkan Dönmez, Mehmet Kayan
Yeni Kıranardıspor: Ömer Aksın, Kadir Güngör (Dk.78 Furkan Demir), Fatih Kayar, Hidayet Eray, Mikail Polat, Raşit Cengiz, Mehmet Fatih, Mustafa Yorulmaz, Mehmet Çay, Engin Altıntaş, Vahdi Şimşek (Dk.46 Tolga Kör)
Goller: Yaşar Alak dk.23, Mehmet Kayan dk.26, Kahraman Yurday Dk.39 (Yeni Esenspor) Mehmet Çay dk.67, Mustafa Yorulmaz dk.72 (Yeni Kıranardıspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.